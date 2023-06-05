Ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат — новая инициатива Минобороны

Министерство обороны России представило проект постановления, в соответствии с которым граждан предлагают ставить на воинский учет без явки в военный комиссариат, а лишь на основании данных государственных информационных систем. Проект ведомства «О внесении изменений в положение о воинском учете» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь также идет о дистанционном снятии с воинского учета и внесении изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете. Все это будет проводиться на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, говорится в документе.

При этом в законопроекте Минобороны уточняется, что, если отсутствует возможность вручить повестку адресату лично или получить по почте, ее предлагают считать врученной через семь дней после публикации в соответствующем реестре.

Кроме того, согласно документу, предлагается позволить уполномоченному органу запрашивать и обеспечивать получение информации в письменной форме и на бумажном носителе или в электронной форме с усиленной квалифицированной подписью руководителя, если отсутствует техническая возможность получить сведения в электронном виде.

После постановки на воинский учет соответствующее уведомление гражданин сможет найти в личном кабинете на портале Госуслуг.

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