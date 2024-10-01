«Я просто в шоке»: сибиряки заметили на улице женщину, выгуливающую ребенка на поводке

Жители Омска заметили на площадке перед жилым домом женщину, выгуливавшую на поводке своего ребенка. Рядом с ними резвился пес, на котором не было ни ошейника, ни намордника. Странное трио сняли на видео жильцы одной из многоэтажек на улице Пригородной.

— Ребенка выгуливают на поводке. Я просто в шоке, — комментирует происходящее автор ролика.

По мнению пользователей, происходящее на видео напоминает о движении квадроберов. О новой субкультуре Квадробике, ставшей популярной среди детей и подростков, не слышал только ленивый. Дети надевают маски животных, имитируют их повадки и даже пробуют кошачью еду. Движение квадроберов зародилось несколько лет назад на западе. Российские школьники стараются не отставать от странного тренда. Теперь и в городах Сибири можно встретить на улице девочку с лисьим хвостом или прыгающих, как белки, подростков.

Квадроберов часто критикуют и устраивают им настоящую травлю. Есть и те, кто считает встают на защиту бегающих на четвереньках детей. Они считают, что в увлечении нет ничего опасного. Якобы это похоже на спорт и развивает фантазию.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Академгородке группа подростков с зеленкой и перцовым баллончиком напала на квадроберов. Пострадавшим детям понадобилась помощь медиков, а агрессорами занялись сотрудники полиции.