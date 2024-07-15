Стая волков встретила механизаторов возле деревни под Новосибирском

Стаю волков заметили жители деревни Марково Куйбышевского района. Животные гуляли по полю
— Сообщение о стае волков поступило 15 июля. Механизаторы сельхозпредприятия «Альянс» заметили несколько особей на полях, где проводится распашка залежных земель, — сообщили в администрации Куйбышевского района.
Местные власти попросили грибников на время отказаться от походов в лес, чтобы не нарваться на голодных хищников.
Что сподвигло волков подойти так близко к людям — пока неизвестно. В последний раз представители серого братства в Новосибирской области выходили к людям зимой-2024.
Ранее в Министерстве природы Новосибирской области опровергли слухи о разгуле волков по деревне Колбаса в Кыштовском районе. О стае гуляющих по улицам серых хищников в древне со вкусным названием сообщил местный житель.
Фото Pixabay.com, автор Christels
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