Ремонт путепровода на Трикотажной перешел в завершающую стадию

В Новосибирске ремонт путепровода на улице Трикотажной планируется завершить до 17 июля, если метеоусловия будут благоприятными.
Подрядная организация заканчивает работы по устройству деформационных швов на путепроводе. Это последний этап ремонта искусственного сооружения.
Напомним, что работы по ремонту путепровода начались в сентябре прошлого года.
― На данный момент уже полностью выполнены все основные работы: заменены конструкции, проведено устройство защитного слоя и асфальтобетонного покрытия, произведен монтаж ограждения, ― отмечается в сообщении мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске до конца сезона отремонтируют больше 50 дорожных объектов.
Источник фото: Мэрия Новосибирска / Автор — Пресс-служба
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