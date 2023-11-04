Стенд Новосибирской области открылся на ВДНХ

Сегодня в Москве на территории ВДНХ открылась Международная выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ. У стенда Новосибирской области гостей выставки встречает маскот — символ хоккейного клуба «Сибирь» Снеговик. Стенд региона оформлен в виде треугольника Лаврентьев. Участникам выставки предлагается VR-экскурсия по «самой умной улице в мире», расположенной в Академгородке. В зоне науки на экране демонстрируются ролики о достижениях в науке. В зоне «прошлое-настоящее-будущее» с помощью дополненной реальности можно увидеть, какой область была совсем недавно и какие достижения демонстрирует сейчас.

У новосибирцев есть возможность посмотреть выставку через интерактивную дверь, которая установлена на стенде региона на ВДНХ в Москве и в ТРЦ «Аура» в Новосибирске. На экранах двери установлены специальные камеры, позволяющие транслировать происходящее в режиме реального времени. Интерактивный портал будет работать до 19 ноября — в этот день на разных площадках ВДНХ пройдет День Новосибирской области.