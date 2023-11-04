Определились претенденты на пост главы Фонда капремонта Новосибирской области

На пост главы Фонда модернизации ЖКХ заявилось 8 человек. Финальный этап — тестирования в Москве — прошли четыре человека: заместители бывшего директора фонда Евгения Кима Дмитрий Кулешов и Дмитрий Белоусов, директор МКУ УЖКХ Александр Обрывко, и Сергей Устинов — директор Сибирского филиала ассоциации «Объединение генподрядчиков в строительстве». 3 ноября в Москве прошло тестирование кандидатов.

По итогам тестирования Дмитрий Белоусов набрал 50 баллов, Дмитрий Кулешов — 49 баллов, Сергей Устинов — 46 баллов, Александр Обрывко — 43 балла. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на Минстрой Новосибирской области.

Напомним, по данным МинЖКХ, для исполнения капитального ремонта в текущем году региональным оператором была объявлена 681 закупка, из них 465 — не состоялись, по 193 — заключен договор (в том числе аукцион состоялся и определен подрядчик). При этом за 9 месяцев 2023 года жителям Новосибирской области на капремонт начислены 2,078 млрд рублей взносов на капремонт, поступили на счета регоператора — 2 млрд.

Эксперты Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) комментировали почему в регионе снова срывается программ капремонта. В частности, речь шла о низком качестве проектов, которые выставляются на торги, низком качестве строительного контроля, использовании неэффективных строительных технологий, а также неправильно выстроенной работе фонда.

— Фонд работает как торговая площадка и свою задачу видит в том, чтобы отторговать контракты, а дальше трава не расти. В фонде нет инженеров, технических специалистов, которые должны контролировать эту работу, — комментировал координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО АСОНО) Максим Федорченко.. — Мало того, сами торги проводятся по непонятному принципу. В один лот включаются дома, расположенные на левом и правом берегу. Подрядчики, которые в основном представляют микро- и малый бизнес, просто не успевают перебрасывать людей с объекта на объект. В итоге срывают сроки, работы уходят в зиму. Кроме того, нередки ситуации, когда работы, которые необходимо проводить летом, торгуются зимой, то есть подрядчик изначально даже не может выйти на объект.

По его словам, эти проблемы неоднократно обсуждались на самых разных площадках, в том числе в Общественной палате Новосибирской области, но вопрос не решается.

Ранее редакция сообщала, что Минстрой НСО пожаловался на нехватку кадров для создания единого заказчика.