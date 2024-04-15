Уровень воды в Обском море может резко повыситься

Сброс уровня воды по гидропосту на реке Обь ожидается на уровне 270 см (критический — 350 см). Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

— Из-за затора, который образовался в районе села Спирино (Ордынский район), уровень воды в верхнем бьефе может повысится до 1.5 метров. При этом угрозы подтопления нет, — подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что в связи со сложной паводковой обстановкой в городе ежедневно проверяется пропускная способность коллекторов, водопропускных труб. На всех малых реках заторных явлений нет.

На этой неделе, по его словам, в Новосибирске ожидается теплая погода.

И.о. мэра Олег Клемешов поинтересовался пережил ли Новосибирск первую волну паводка или нужно еще ожидать неприятностей.

— По теории первая волна проходит до конца апреля, но на сегодняшний день ее пик почти прошел. У нас все прогнозы оптимистичные. Что касается второй волны, то предварительный прогноз также положительный, — отметил Куценко. — 21 апреля на Алтай выезжает экспедиция. Мы ожидаем, что результаты будут оптимистичные, хотя на Алтае запасы по снегу повышенные.

Он пояснил, что наполнение водохранилища на данный момент находится ниже необходимого уровня, так как ожидается рост притока воды. Но увеличения сброса не будет.

В начале апреля исполняющий обязанности руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Дубовицкий отмечал, что в этом году вторая волна паводка ожидается более интенсивной, чем обычно. Она ожидается во второй половине мая.

— Мы стараемся зарезервировать емкости в водохранилище, чтобы принять большой объем воды, которая придет в этот период, — говорил он. — Надеемся, что погода не принесет нам неблагоприятных сюрпризов.

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский, сообщал, что в центральной части Алтая запасы снега находятся на уровне нормы, в остальных частях — на 45% выше нормы.

Ранее редакция рассказывала о том, что 227 дачных участков ушли под воду в Новосибирской области.