Подрядчик устранит дефекты ремонта путепровода на Октябрьской магистрали к 20 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Гормост».
Напомним, ремонт на путепроводе по ул. Октябрьская магистраль был начат весной 2022 года. Однако, подрядчик не выполнил свои обязательства и не завершил ремонт моста вовремя (срок сдачи объекта по контракту — ноябрь 2022 года). Более того, к подрядчику после ремонта возникли многочисленные претензии из-за деформации швов и множества других дефектов.
Отмечается. что в 2023 году «Гормост» производил неоднократные обследования выполненных работ, с целью определения фактического соответствия утвержденному проекту. По некоторым конструктивным элементам удовлетворительное качество подрядчиком было подтверждено, по остальным — выполняется устранение выявленных дефектов. Часть работ уже выполнена.
— Переустроено покрытие в зоне деформационного шва для более плавного проезда по нему, выполнены работы по переустройству покрытия проезжей части на технологическом стыке полос движения. В настоящее время ведутся работы по укреплению конуса со стороны театра Глобус, — говорится в сообщении.
Общий объем контракта по ремонту путепровода Октябрьской магистрали составлял 170 млн рублей, работы приняты только на 80 миллионов.
Ранее редакция сообщала, что суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста.
Фото пресс-службы ГКУ «Гормост»
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