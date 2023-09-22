Подрядчик устранит дефекты ремонта путепровода на Октябрьской магистрали к 20 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Гормост».

Напомним, ремонт на путепроводе по ул. Октябрьская магистраль был начат весной 2022 года. Однако, подрядчик не выполнил свои обязательства и не завершил ремонт моста вовремя (срок сдачи объекта по контракту — ноябрь 2022 года). Более того, к подрядчику после ремонта возникли многочисленные претензии из-за деформации швов и множества других дефектов.

Отмечается. что в 2023 году «Гормост» производил неоднократные обследования выполненных работ, с целью определения фактического соответствия утвержденному проекту. По некоторым конструктивным элементам удовлетворительное качество подрядчиком было подтверждено, по остальным — выполняется устранение выявленных дефектов. Часть работ уже выполнена.

— Переустроено покрытие в зоне деформационного шва для более плавного проезда по нему, выполнены работы по переустройству покрытия проезжей части на технологическом стыке полос движения. В настоящее время ведутся работы по укреплению конуса со стороны театра Глобус, — говорится в сообщении.

Общий объем контракта по ремонту путепровода Октябрьской магистрали составлял 170 млн рублей, работы приняты только на 80 миллионов.

Ранее редакция сообщала, что суд обязал Новосибирскавтодор выполнить гарантийный ремонт Димитровского моста.