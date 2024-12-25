Стоимость «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла до 156 тыс рублей

К концу 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Новосибирске составила 156 тысяч рублей. За месяц она выросла еще на 2,1%, сообщают эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

По подсчетам экспертов, средняя стоимость квартиры на первичном рынке в декабре составила 7,4 млн рублей, а средняя площадь — 48,6 кв.м. При этом объем предложений за последний месяц в городе сократился на 3,4%.

— Во второй половине года мы зафиксировали снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов, — говорит коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Эксперты считают, что девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. По их прогнозам, в начале 2025 года цены на новостройки немного снизятся и это поддержит спрос в этом сегменте.

В среднем по российским городам-миллионникам по итогам 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 13,5% и достигла отметки в 174 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего она выросла в Екатеринбурге (+18,7% до 160 000 руб./кв.м), Казани (+13,9% до 223 000 руб./кв.м) и Москве (+12,1% до 364 000 руб/кв.м).

Независимый аналитик-практик по новостройкам города Сергей Николаев отмечает, что в Новосибирске повышается монополизация в сегменте продаж новостроек.

— По итогам 11 месяцев на ТОП-10 застройщиков приходится 53,8% всех продаж суммарно, то уже только в одном октябре компании из первой десятки продали 59,7% лотов от общего объема, а в ноябре — 66,3%, — констатирует эксперт.

По данным сервиса Пульс Продаж Новостроек, в Новосибирске в 2024 году было введено более 1 тыс кв.м жилья, что на 12% больше показателей прошлого года, когда в городе было введено около 920 тыс кв.м. Новосибирск занял пятую строчку в топе городов-лидеров по объему ввода новостроек в 2024 году.

В период с января по октябрь 2024 года в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 32,7 тысячи квартир общей площадью 2 149,3 тысячи квадратных метров, сообщили региональном правительстве. Это на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По предварительным данным, в 2024 году в регионе будет введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м, что на 16% больше утвержденного Минстроем России плана по сдаче жилья (2,15 млн кв. м). В 2023 году в области было сдано 3,02 млн кв. метров жилья.

Ранее редакция сообщала, что более 8 млрд потратили новосибирцы в ноябре на покупку квартир в новостройках.