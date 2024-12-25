Тарифы на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области

На сайте департамента по тарифам Новосибирской области опубликован приказ, который вводит новые цены на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

Как подсчитали авторы паблика «Новосибирские железные дороги 2.0», стоимость проезда в пригородных электричках вырастет на 9-18%, а до большинства станций — на 11-14%.

С 1 января 2025 года минимальная стоимость проезда в пределах 1 и 2 тарифной зоны (до 15 км) составит 40 рублей. Сейчас тариф составляет 35 рублей. Напомним, проезд на общественном транспорте в Новосибирске с 23 декабря также подорожал до 40 рублей.

Стоимость проезда по маршруту Речной Вокзал – Сеятель составит 52 рубля (на данный момент 46 рублей), а Речной Вокзал – Бердск – 72 рубля (сейчас 64 рубля).

Значительнее всего цена изменится на маршрутах на расстоянии около 125 км (зоны 13–14) и 300 км (зоны 30–31). Например, стоимость проезда от Новосибирска-Главного до Болотной составит 170 рублей (146 рублей, +16%), а от Правой Оби до Барабинска – 360 рублей (306 рублей, +18%).

Поездка по маршруту Новосибирск-Главный – Татарская — свыше 320 км — подорожает на 50 рублей – 610 рублей (+9%).

Предыдущее увеличение стоимости проезда в электричках произошло 1 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в предновогодние дни из Новосибирска в Москву запускаются дополнительные поезда. Они отправятся со станции Новосибирск-Главный 22,24 и 26 декабря.