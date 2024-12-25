Рекламодателям

На экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске

  • 25/12/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
На экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске
Его обвиняют в превышении должностных полномочий

В отношении бывшего директора муниципального учреждения «Гормост» возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении контракта на ремонт Октябрьского моста. Основанием для возбуждения дела послужила прокурорская проверка. По данным ведомства, речь идет о Борисе Хайруллине, который на момент заключения контракта, возглавлял МКУ «Гормост».

Как  установлено в ходе проверки, бывший директор в период с апреля 2022 по август 2024 года, в нарушение законодательства об ограничении конкуренции и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), превысил свои полномочия. Он заключил контракт на ремонт Октябрьского моста с коммерческой организацией без проведения конкурсных процедур.

— В последующем подрядчик сорвал сроки выполнения контракта и задолжал муниципалитету свыше 400 млн рублей за авансированные, но не выполненные работы по ремонту моста, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В результате были нарушены сроки завершения ремонта моста, что повлекло за собой причинение имущественного ущерба муниципальному бюджету. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, капремонт Октябрьского моста вела компания ООО «СпецТрансСтрой». Контракт был заключен в мае 2022 года.

— Подрядчик имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующее членство в СРО и допуски Ростехнадзора.  Контракт заключен в соответствии с п. 4 Порядка осуществления заказчиками закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Новосибирской области у единственного поставщика, — поясняли при заключении контракта в муниципалитете. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федеральным бюджетом. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года. Отсутствие контракта к этой дате привело бы к возврату межбюджетного трансферта в бюджет РФ. В этом случае провести ремонт несущих конструкций Октябрьского моста было бы невозможно, что могло создать угрозу чрезвычайной ситуации.

Руководители компании «СпецТрансСтрой» недавно были арестованы по подозрению в мошенничестве при исполнении госзаказов. В декабре 2024 года мост пришлось запустить в эксплуатацию с недоделками. Их исправить муниципалитет планирует в 2025 году.

Стоит отметить, что за три года в МКУ «Гормост» несколько раз сменились руководители. По данным Seldon.Basis, с ноября 2022 года по январь 2023 главой компании был Виктор Головин. С января 2023 года по июнь 2024 директором МКУ был Иосиф Кодалаев, который сейчас является вице-мэром Новосибирска. С июня по июль 2024 — Виктор Слепец, с июля по август 2024 — Александр Смирнов, с августа по октябрь 2024 — Дмитрий Бурилов. В октябре 2024 года организацию возглавил Сергей Эпов.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-чиновницу новосибирского Минпромторга Зырянову отправили в СИЗО. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

678

Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд превышение должностных полномочий Гормост


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

А для ее реализации — политическая воля, смелость в принятии решений, желание брать на себя ответственность, умение видеть цель и не видеть преград
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Мэр Новосибирска назначил дежурных по уборке улиц в новогодние дни
25/12/24 15:00
Общество
СГК предложила мэрии Новосибирска подписать мировое соглашение
25/12/24 14:45
Власть Энергетика&ЖКХ
Мигранты вымогали 500 тысяч рублей у жителя Новосибирска
25/12/24 14:30
Право&Порядок
Из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске прокуратура начала проверку 
25/12/24 14:00
Право&Порядок
Средний срок жизни селлера на маркетплейсе не превышает полугода
25/12/24 13:30
Бизнес
Завод по производству строительного оборудования планируют запустить в Новосибирске
25/12/24 13:00
Бизнес Инвестиции Промышленность
Автозапчасти за год подорожали почти на двадцать процентов
25/12/24 12:30
Тарифы на проезд в электричках вырастут с 1 января в Новосибирской области
25/12/24 12:00
Общество
Стоимость «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла до 156 тыс рублей
25/12/24 11:30
Недвижимость
На экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске
25/12/24 11:00
Власть Право&Порядок
В Новосибирске определены даты проведения форума Технопром-2025
25/12/24 10:30
Бизнес Власть
Порция оливье в домашних условиях в Новосибирске стоит около сорока рублей
25/12/24 10:00
Бизнес Общество
Экс-чиновницу новосибирского Минпромторга Зырянову отправили в СИЗО
25/12/24 9:45
Право&Порядок
Новосибирцы за год налетали более 800 млн километров
25/12/24 9:30
Бизнес Туризм
Андрей Кузнецов: «Вектор борьбы сместится в плоскость выборов»
25/12/24 9:00
Власть Политика
Для ремонта мостов в мэрии Новосибирска ищут сильных подрядчиков
24/12/24 19:00
Бизнес Город Транспорт
На этой неделе будет объявлен конкурс на проектирование метро в Новосибирске
24/12/24 18:30
Власть Общество Транспорт
В качестве культурного досуга новосибирцы выбирают походы на концерты и стендап
24/12/24 18:00
Бизнес Культура Общество
Долг предпринимателям за поставку лекарств выплатила ЦРБ под Новосибирском
24/12/24 17:30
Бизнес Право&Порядок
Возведение новых корпусов клиники Мешалкина в Новосибирске начнется в 2025 году
24/12/24 17:00
Медицина Недвижимость
Популярное
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска