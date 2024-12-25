На экс-директора МКУ «Гормост» возбуждено уголовное дело в Новосибирске

В отношении бывшего директора муниципального учреждения «Гормост» возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении контракта на ремонт Октябрьского моста. Основанием для возбуждения дела послужила прокурорская проверка. По данным ведомства, речь идет о Борисе Хайруллине, который на момент заключения контракта, возглавлял МКУ «Гормост».

Как установлено в ходе проверки, бывший директор в период с апреля 2022 по август 2024 года, в нарушение законодательства об ограничении конкуренции и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), превысил свои полномочия. Он заключил контракт на ремонт Октябрьского моста с коммерческой организацией без проведения конкурсных процедур.

— В последующем подрядчик сорвал сроки выполнения контракта и задолжал муниципалитету свыше 400 млн рублей за авансированные, но не выполненные работы по ремонту моста, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В результате были нарушены сроки завершения ремонта моста, что повлекло за собой причинение имущественного ущерба муниципальному бюджету. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, капремонт Октябрьского моста вела компания ООО «СпецТрансСтрой». Контракт был заключен в мае 2022 года.

— Подрядчик имеет опыт исполнения контрактов на особо опасных объектах капитального строительства, соответствующее членство в СРО и допуски Ростехнадзора. Контракт заключен в соответствии с п. 4 Порядка осуществления заказчиками закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Новосибирской области у единственного поставщика, — поясняли при заключении контракта в муниципалитете. — Целесообразность закупки у единственного поставщика вызвана условиями предоставления межбюджетного трансферта федеральным бюджетом. В соответствии с ними необходимо заключить контракт до 1 июня 2022 года. Отсутствие контракта к этой дате привело бы к возврату межбюджетного трансферта в бюджет РФ. В этом случае провести ремонт несущих конструкций Октябрьского моста было бы невозможно, что могло создать угрозу чрезвычайной ситуации.

Руководители компании «СпецТрансСтрой» недавно были арестованы по подозрению в мошенничестве при исполнении госзаказов. В декабре 2024 года мост пришлось запустить в эксплуатацию с недоделками. Их исправить муниципалитет планирует в 2025 году.

Стоит отметить, что за три года в МКУ «Гормост» несколько раз сменились руководители. По данным Seldon.Basis, с ноября 2022 года по январь 2023 главой компании был Виктор Головин. С января 2023 года по июнь 2024 директором МКУ был Иосиф Кодалаев, который сейчас является вице-мэром Новосибирска. С июня по июль 2024 — Виктор Слепец, с июля по август 2024 — Александр Смирнов, с августа по октябрь 2024 — Дмитрий Бурилов. В октябре 2024 года организацию возглавил Сергей Эпов.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-чиновницу новосибирского Минпромторга Зырянову отправили в СИЗО. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.