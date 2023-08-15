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Стоимость образовательных услуг в медвузах резко возросла

  • 15/08/2023, 14:36
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Стоимость образовательных услуг в медвузах резко возросла
Среди причин образовательные учреждения называют инфляцию, воздействие пандемии коронавируса и социально-экономические обстоятельства.

Стоимость образовательных услуг в медицинских вузах страны резко возросла, пишет «Ъ».

Особенно скачок произошел на первом курсе по направлению «Лечебное дело» в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова. Там цена выросла ни много ни мало, а на 235 тысяч рублей.

При этом региональные медуниверситеты тоже не растерялись и увеличили стоимость обучения на 5-20%.

Среди причин причин образовательные учреждения называют инфляцию, воздействие пандемии коронавируса и социально-экономические обстоятельства.

По данным Министерства здравоохранения, университеты абсолютно вправе самостоятельно определять цены за обучение, не отклоняясь от нормативных затрат на текущий год.

Ранее редакция сообщала, что названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли.

Фото: ru.freepik.com — prostooleh 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы рост цен платное образование медицинские вузы


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