Андрей Травников поручил создать новые учебные места в Новосибирске

Центр планируют открыть в бывшем здании школы № 35. Он будет рассчитан на 600 учебных мест. Во время своего рабочего визита в Заельцовский район губернатор Андрей Травников поручил составить проектно-сметную документацию. Уже этой осенью будущий методический центр должны подключить к отоплению.

Создание новых мест в школах так же обсуждали в ходе встречи. Губернатор считает, что решать эту проблему оперативно можно за счёт реконструкции уже построенных зданий.

— Это достаточно быстрое решение. Мы понимаем, что ремонтировать быстрее и проще, чем строить новое здание. И бюджетная эффективность выше — мы потратили меньше средств. Самое важное: за счёт этого создаются места в шаговой доступности от жителей исторических или новых быстрорастущих районов, где зачастую сложно найти земельный участок для строительства нового здания, но в существующих есть возможность увеличить количество школьников, — отметил губернатор.

В ходе выездного совещания с губернатором также обсудили вопрос строительства нового колледжа в микрорайоне «Клюквенный». Как отметил глава региона, этот проект нужно реализовать в ближайшие годы.