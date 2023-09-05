Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС

Печать в России может значительно вырасти в цене из-за отсутствия у типографий отечественных аналогов расходных материалов, пишет РБК.

О том, что импортозамещение в этой области невозможно, отечественные типографии заявили через полтора года после введения санкций на ввоз европейских расходников.

По словам руководителя отдела маркетинга одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии OktoPrint Service, в РФ не налажено собственное производство офсетных красок и резиново-тканевых полотен. Данные материалы импортируются из Китая, Южной Кореи и Индии.

Следует отметить, что нужные типографиям расходники вошли в пятый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС, который был принят весной минувшего года. Почти сразу после этого Минпромторг внес ряд категорий в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта.

По мнению экспертов, такая зависимость отрасли от зарубежных поставок может привести к дефициту расходников и типографских машин, а соответственно к росту цен. Импорт же осложняется тем, что всем машинам присваивают серийный номер, как и их комплектующим. Поэтому производитель поймет, что товары отправят в РФ и, естественно, запретит поставку.

Ранее редакция сообщала, что санкции мешают доставке автозапчастей премиум-класса из европейских стран в Россию.