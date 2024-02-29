«Страдивари от Варфоломея»: в монастыре ЛНР изготовили уникальную скрипку для Новосибирска

В селе Чугинка Луганской народной республики в скромной мастерской при монастыре создается настоящее чудо. Наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрит Варфоломей изготавливает музыкальные инструменты. Скрипки по образцу известнейших скрипок Страдивари, получившие славу на выставках Европы, теперь радуют своим звучанием музыкантов России.

В мастерскую во время своей очередной командировки на Донбасс заглянул советник губернатора Новосибирской области Михаил Симонян. Его жизнь тесно связана с музыкой, поэтому он мечтал познакомиться с таким удивительным мастером в рясе.

― Каково же было его удивление, когда я в пыльной военной форме беру в руки скрипку. Отец Варфоломей взволнованно пытается меня остановить. Но … я начинаю играть. Это был, конечно, шок для духовника. Так мы познакомились. В итоге выбрал в мастерской две скрипки специально для Новосибирской филармонии, ― рассказывает Михаил.

Советник привез в столицу Сибири два таких инструмента. Скрипка изготовлена из 200-летней ели, которую специально заказывали во Франции. Она сделана по шаблону 1743 года.

― Сегодня на инструментах из этой мастерской играют ученики музыкальных школ, артисты оркестров, ансамблей по всей России. Одну из скрипок мы дарим Детской музыкальной школе № 1 в преддверии ее 90-летнего юбилея. На этом инструменте уже играли концертмейстер, заслуженная артистка России и первая скрипка Новосибирского камерного оркестра Юлия Рубина, а также артист этого оркестра Федор Кабельский. Это прекрасный, звонкий, очень хороший инструмент. Хочется, что у него была долгая и успешная музыкальная жизнь. Надеемся, скрипка зазвучит в руках юных воспитанников, ― говорит генеральный директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова.

Вместе с Михаилом Симоняном Устинова вручила драгоценный подарок школе. Художественный руководитель Сибирского фестивального оркестра надеется, что скрипка, сделанная в святом месте, поможет юным дарованиям добиться новых успехов.