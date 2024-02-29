Эксперт назвала недорогие направления для отдыха на майские каникулы

Эксперт по туризму, преподаватель Российской международной академии туризма (РМАТ) Оксана Алпатова поделилась актуальной информацией о местах, где можно бюджетно отдохнуть в период майских каникул, передает «АиФ».

По словам специалиста, в мае воздух в Сочи прогревается до 25 градусов, поэтому желающим отдохнуть может подойти недельный отдых в трехзвездочном отеле в центре города за 27 тысяч рублей. Примерно таким же по стоимости будет недельный отдых на горнолыжном курорте Красная Поляна, добавила Оксана Алпатова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на Анапу, где можно отдохнуть за 20-25 тыс. руб. на одного человека, и на Геленджик с Новороссийском.

Например, отдых в Туапсе, уточнила Алтапова, будет стоить 30 тыс. руб.

Также можно отправиться в Дагестан за 35 тыс. руб, чтобы насладиться природой и горным воздухом Кавказа, заключила собеседница издания.

Ранее редакция сообщала, что на Кубани возведут новый курорт за 1 трлн рублей рядом с действующим.