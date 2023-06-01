Нога 17-летней жительницы Новосибирска застряла между прутьями решетки

Вчера, 31 мая, спасатели МАСС выехали на ул. Мичурина в Центральный район города, где у девушке застряла правая нога в решётке, закрывающей приямок возле цокольного этажа дома. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.
Спасатели оперативно освободили девушку из плена решетки с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента немного разжали прутья решётки и вытащили застрявшую ногу.
— Бригада врачей скорой помощи осмотрела девушку на предмет травм и ушибов. Медицинская помощь ей не потребовалась, — говорится в сообщении.
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Фото со страницы Спасатели МАСС в Телерам
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