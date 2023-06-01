Нога 17-летней жительницы Новосибирска застряла между прутьями решетки

Вчера, 31 мая, спасатели МАСС выехали на ул. Мичурина в Центральный район города, где у девушке застряла правая нога в решётке, закрывающей приямок возле цокольного этажа дома. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Спасатели оперативно освободили девушку из плена решетки с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента немного разжали прутья решётки и вытащили застрявшую ногу.

— Бригада врачей скорой помощи осмотрела девушку на предмет травм и ушибов. Медицинская помощь ей не потребовалась, — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске не раз обсуждалось на комиссиях в горсовете Новосибирска состояние решеток на ливневых колодцах. В 2020 году в городе было создано совместное предприятие мэрии Новосибирска и ООО «Росводосток» (Балашиха, входит в ГК «Русич») — ООО «Поликомпозит» . Предполагалось, что компания будет выпускать полимерпесчаные и композитные решетки для ливневой канализации для замены чугунных и полимерпесчанных. Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик также говорил, что это позволит решить набирающую масштабы проблему с воровством люков и решеток с ливневых канализаций.

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