Сибирские производители сообщили о росте спроса

Производители стеклотары, пластиковой упаковки и тарного картона в регионах Сибирского федерального округа отмечают рост спроса на отечественную продукцию. Об этом говорится в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Названия компаний в докладе не указываются. В Сибирском управлении ГУ ЦБ их также не комментируют.

По словам крупного производителя стеклотары, влияние санкций минимально, так как выраженной зависимости от импорта нет — сырье и материалы в основном российские. Из Европы компания получает часть формокомплектов (форм для литья стеклотары), но есть альтернативные поставщики в Азии. Спрос контрагентов, включая транснациональные корпорации, стабильно высокий. Производственные мощности загружены полностью. С начала года выпуск увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Другой представитель отрасли нарастил производство стеклотары на треть. В компании отмечают, что проблем с реализацией нет, каждый месяц приходят новые клиенты — в основном региональные производители пищевой продукции из Сибири.

Об увеличении спроса говорит и крупный изготовитель пластиковой упаковки, сделав акцент на изменение внутри ассортиментного ряда. Например, увеличение упаковки собственных торговых марок у сетей. При этом фактор низкой цены становится наиболее важным, поэтому заказчики экономят на дизайне, отказываются от многокрасочности и сложных маркетинговых решений. Но в компании считают, что дальнейший рост цен на упаковку неизбежен — значительно подорожали специальные добавки, базовые полимеры и логистика.

Крупный производитель тарного картона полностью переориентировал выпавшие объемы европейского экспорта на Азию. Другой представитель бумажной отрасли запускает производство импортозамещающего продукта — антибактериальной бумаги, которая пользуется повышенным спросом на российском рынке пищевых продуктов.

В отчете Банка России отмечается, что производители импортозамещающей инвестиционной продукции столкнулись с возросшим спросом и, как следствие, снижением запасов. По данным опроса Банка России, среди предприятий этих отраслей максимальная доля тех, чей уровень запасов готовой продукции ниже обычного. Например, крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке производитель оборудования для теплоснабжения и вентиляции отметил повышенный спрос на свою продукцию из-за прекращения поставок аналогичной продукции из-за рубежа. Для увеличения производства приобретены новые мощности, которые частично уже установлены, идет обучение работников. По информации от изготовителя гидроцилиндров и двигателей для с/х техники, вырос спрос на продукцию, запасов готовых товаров нет. Предприятие работает в полную мощность, некоторым покупателям приходится отказывать, планируется увеличить число рабочих.

Ранее о таких планах в ходе пресс-тура рассказывал директор новосибирского завода ООО НЭМЗ «Тайра» Роман Богер.

Ранее редакция сообщала о том, что турпоток на Алтай намного превысил прогнозы.