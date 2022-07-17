Сибирские производители сообщили о росте спроса

Производители стеклотары, пластиковой упаковки и тарного картона в регионах Сибирского федерального округа отмечают рост спроса на отечественную продукцию. Об этом говорится в июльском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Названия компаний в докладе не указываются. В Сибирском управлении ГУ ЦБ их также не комментируют.
Крупный производитель тарного картона полностью переориентировал выпавшие объемы европейского экспорта на Азию. Другой представитель бумажной отрасли запускает производство импортозамещающего продукта — антибактериальной бумаги, которая пользуется повышенным спросом на российском рынке пищевых продуктов.
В отчете Банка России отмечается, что производители импортозамещающей инвестиционной продукции столкнулись с возросшим спросом и, как следствие, снижением запасов. По данным опроса Банка России, среди предприятий этих отраслей максимальная доля тех, чей уровень запасов готовой продукции ниже обычного. Например, крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке производитель оборудования для теплоснабжения и вентиляции отметил повышенный спрос на свою продукцию из-за прекращения поставок аналогичной продукции из-за рубежа. Для увеличения производства приобретены новые мощности, которые частично уже установлены, идет обучение работников. По информации от изготовителя гидроцилиндров и двигателей для с/х техники, вырос спрос на продукцию, запасов готовых товаров нет. Предприятие работает в полную мощность, некоторым покупателям приходится отказывать, планируется увеличить число рабочих.
Ранее о таких планах в ходе пресс-тура рассказывал директор новосибирского завода ООО НЭМЗ «Тайра» Роман Богер.
Ранее редакция сообщала о том, что турпоток на Алтай намного превысил прогнозы.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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