Крещение в Новосибирске будет теплым и исцеляющим

На 18 января приходится день Крещенского сочельника, самого короткого однодневного поста, который плавно перетекает непосредственно в само Крещение — 19 января. Это большой праздник для православных, которые также называют его Богоявлением. И оба значения в этом случае равнозначны. В этот день верующие вспоминают о великом событии — крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. Богоявлением же этот праздник называют потому, что сразу же после крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде».

В этот день вся вода считается очищающей, но особой исцеляющей силой, по мнению верующих, обладает церковная. В Крещение батюшка провидит Великое освящение, которое происходит лишь дважды в год — 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в сам праздник. Как раз эту воду и называют Великой агиасмой (святыней). Ее принято пить только натощак и с молитвой. Православные верят, что буквально одна ее капля освящает любой объем обычной воды. Так что совсем не нужно набирать крещенскую воду в больших объемах. Вполне достаточно одной маленькой бутылочки.

Самые смелые православные глотком крещенской воды не ограничиваются. Многие стремятся смыть в себя все грехи без остатка и для этого в ночь с 18 на 19 января окунаются в ледяную прорубь. Хотя церковь не поддерживает пустые купания, так как произошли они из языческих традиций. Этот народный обычай ни в коей мере не должен и не может заменять верующему молитву, исповедь и покаяние, ведь это не просто погружение или дань моде, а глубокая религиозная традиция, совершаемая с молитвой во исцеление души и тела.

А вот погода в эти дни будет на стороне тех, кто решит пройти омовение в ледяной купели. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 18 по 20 января в Новосибирске ожидается небольшой снег, а температура будет держаться в диапазоне -2°C … -7°C, порывы ветра при этом составят до 11 м/с.

Добавим, что на Крещение приходится последний день Святок, а наши предки связывали это время с разгулом нечистой силы и колдовством. Несмотря на строгий однодневный пост, 18 января они гадали и выходили на улицу колядовать. Многие при этом рисовали кресты на дверях и окнах, пытаясь таким образом защитить дом от бесов, злых духов и другой нечистой силы.

Ранее редакция сообщала о том, как будут работать купели на Крещение в Новосибирске.