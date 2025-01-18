Рекламодателям

Инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска

  • 18/01/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска
Они готовы выставить на рынок около 16 тысяч квартир, плюс более 60 тысяч квартир зависли у самих застройщиков

В Новосибирской области сформировался рекордный навес непроданных квартир в новостройках. По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, речь идет уже примерно о 60 тысячах объектов. До этого пик регистрировался в 2016 году — 58,4 тысячи зависших квартир. Об этом он сообщил на конференции, которую проводил портал ЕРЗ.РФ.

— При этом 15 тысяч квартир находятся в уже сданных застройщиками домах. Кроме того, еще около 16 тысяч квартир — у инвесторов, которые ждут, когда окончательно отменят льготную ипотеку, чтобы поконкурировать с застройщиками, — констатировал Николаев.

Эта проблема, по его словам, актуальна для всех участников рынка. У компаний, которые входят в топ-10 по объемам сдачи жилья, продажи упали на 4 тысячи по сравнению с 2023 годом. У остальных застройщиков падение еще более значимое.

При этом с рынка вымываются дешевые квартиры. Если еще полтора года назад в экспозиции были 10% квартир с ценой до 85 тысяч рублей за «квадрат» и 22,5% с ценами до 100 тысяч, то сейчас всего 3,5% из всего предложения можно приобрести по цене до 100 тысяч рублей за квадратный метр.

На этом фоне застройщики начали корректировать свои планы по новому строительству.

— В 2024 году снижение запуска новых проектов составило на рынке 10%. В 2025 году я ожидаю падения еще на 25%. Сейчас в продаже в городе появляется большое количество участков,  которые продают застройщики. Они делят площадки и часть выставляют на продажу, чтобы продолжить строительство на оставшемся участке, — пояснил аналитик.

В целом по итогам 2024 года продажи квартир в новостройках Новосибирска упали на 32% по сравнению с 2023 годом. В третьем квартале на одну сделку в новостройках приходились четыре на вторичном рынке. При этом на депозитах в банках в регионе в денежном выражении сейчас лежат 116 тысяч двухкомнатных квартир, год назад — 90 тысяч.

Сергей Николаев полагает, что в 2025 году снижения цен на рынке недвижимости в Новосибирской области не будет. Мало того, они вырастут на 10-15%, но застройщики от продажи квартир будут получать меньше.

— У нас в Новосибирске много вертикально-интегрированных структур, в состав которых входят предприятия-производители стройматериалов и застройщики. У некоторых из них средняя цена продажи сегодня составляет 105 тысяч рублей за «квадрат». Так что внутри каждого проекта стоимость квадратного метра вырастет, но за счет тех компаний, что нарастят свою долю на рынке, может немного снизиться, — комментирует Николаев. —  Кроме того, одним из самых распространенных инструментов продаж квартир в новостройках сегодня является рассрочка.  Для покупателя это скидка до 16%.

Эксперт не исключает, что в 2025 году до 25% застройщиков Новосибирской области нарушат сроки ввода квартир, а до 30% — «встанут на паузу», и это увеличит сроки строительства на год, а то и два.

— Ранее банки торговали лимитами по льготной ипотеке. Сейчас есть моменты, когда банки, увидев, что наполняемость эскроу-счетов у застройщиков низкая, под разными предлогами прекращают им предоставлять проектное финансирование. В результате компании приходится прекращать строительство или искать деньги в другом месте, а при нынешней ключевой ставке это практически нереально. Такие прецеденты в Новосибирске уже есть, и это прямой путь к банкротству, — комментирует Николаев. — Меня беспокоит тот факт, что в этой ситуации у нас появятся обманутые дольщики уже по новому закону. То есть компании задержат ввод квартир на несколько месяц или лет, а люди все это время будут платить ипотеку и аренду квартир. Плюс есть вероятность, что банки могут им вернуть деньги за купленные квартиры. Но в любом случае люди получат жилье позже, чем планировали.

По его оценке, в 2025 году возможны единичные банкротства застройщиков, а в 2026-м этот тренд может стать более массовым.

— Думаю, что застройщиков Новосибирска ждут два трудных года, но потом ситуация изменится. При сохранении ставки ЦБ через пару лет на депозитах в регионе будет лежать 160 тысяч условных двухкомнатных квартир, а предложение на рынке недвижимости сократится, — резюмирует эксперт.

Кроме того, он не исключает, что часть застройщиков будут уходить в другие — более «жирные» — регионы: Москву и Подмосковье. Особенно это актуально для крупных девелоперов.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы

Фото freepik, фото jcomp.

151

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : обманутые дольщики новостройки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет
18/01/25 14:30
Недвижимость
Инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска
18/01/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО
18/01/25 12:30
Крещение в Новосибирске будет теплым и исцеляющим
18/01/25 11:30
Культура Общество
Телефонные мошенники украли аккаунт на «Госуслугах» у новосибирского пенсионера
18/01/25 10:25
Общество Право&Порядок
Семьям с детьми доступны 95% арендных квартир в Новосибирске
17/01/25 18:30
Недвижимость
Новосибирская компания после жалобы общественника урегулировала вопрос с землей
17/01/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирцы могут не платить за проезд, если карта не считывается в транспорте
17/01/25 17:45
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области средняя цена подержанного авто в 2024 году упала на 19%
17/01/25 17:30
Застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы
17/01/25 17:00
Бизнес Недвижимость
Новосибирский вуз отправит на СВО тысячу комплектующих для дронов
17/01/25 16:30
Бизнес Технологии
Новосибирские пограничники задержали мошенницу, наживавшуюся на мигрантах
17/01/25 16:15
Право&Порядок
В Новосибирске усилят охрану на пешеходном участке улицы Ленина
17/01/25 16:00
Право&Порядок
Мигранта-мясника признали виновным в дискредитации ВС РФ и хулиганстве в Новосибирске
17/01/25 15:30
Право&Порядок
Эксперты банка определили «праздничные» схемы мошенников
17/01/25 15:14
Финансы
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда»
17/01/25 15:00
Бизнес Общество
Партия пенсионеров начала подготовку к празднованию юбилея Победы
17/01/25 14:35
Власть
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области
17/01/25 14:30
Общество
Новосибирские мошенники выдают себя за руководителей СО РАН
17/01/25 13:30
Общество
В новосибирском аэропорту Толмачево установлен новый рекорд по пассажиропотоку
17/01/25 13:00
Бизнес Транспорт
Популярное
Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском
15/01/25 14:00
Восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске
14/01/25 14:30
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске
10/01/25 12:30
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
8/01/25 14:40
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Новости компаний
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00
«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику
14/01/25 13:25
Банк Уралсиб использует технологии машинного обучения для эффективного контакта с бизнес-клиентами
14/01/25 9:00
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска