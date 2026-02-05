Поиск здесь...
Часы Судного дня приблизились к «полуночи»: почему мир оказался в 85 секундах от катастрофы

Дата:

Часы Судного дня, один из самых известных символов глобальных рисков, в начале 2026 года вновь приблизились к «полуночи»

В январе стрелки были переведены на отметку 85 секунд до условного конца света — это самое близкое положение за всю историю существования индикатора. Такой сигнал, по мнению ученых, отражает резкое усиление угроз, с которыми сталкивается современное человечество.

Как появились Часы Судного дня

Часы Судного дня были созданы в 1947 году организацией Bulletin of the Atomic Scientists*. Изначально они служили визуальным напоминанием об опасности ядерного оружия, появившегося после Второй мировой войны. «Полночь» на циферблате символизирует гипотетический момент глобальной катастрофы, вызванной действиями человека. Со временем концепция была расширена: сегодня при оценке учитываются не только ядерные угрозы, но и климатические изменения, биологические риски, а также влияние новых технологий, включая искусственный интеллект.

Кто и как переводит стрелки

Решение о положении стрелок ежегодно принимает Совет по науке и безопасности Bulletin of the Atomic Scientists*. В его состав входят физики, экологи, специалисты по биологии, международной безопасности и цифровым технологиям, а также совет спонсоров, среди которых есть лауреаты Нобелевской премии. Эксперты анализируют состояние глобальной безопасности, уровень международной напряженности и способность мировых лидеров сдерживать нарастающие риски.

Рекордные 85 секунд до «полуночи»

По состоянию на январь 2026 года ученые пришли к выводу, что совокупность угроз достигла беспрецедентного уровня. Для сравнения, годом ранее Часы Судного дня показывали 89 секунд до «полуночи», что уже тогда считалось тревожным рекордом. Новый сдвиг стрелок стал отражением дальнейшего ухудшения международной обстановки.

Ядерная угроза снова на первом плане

Одним из ключевых факторов остается усиление ядерных рисков. Международная ситуация характеризуется ростом напряженности и конфликтов с участием ядерных держав. Дополнительную обеспокоенность вызывает возможное истечение договора New START — последнего действующего соглашения между США и Россией, ограничивающего стратегические ядерные арсеналы. Эксперты предупреждают, что утрата механизмов контроля может привести к новой гонке вооружений.

Климатический кризис ускоряется

Не менее значимым фактором стал климатический кризис. Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти, а экстремальные погодные явления — от аномальной жары до разрушительных наводнений — происходят все чаще. Ученые указывают, что темпы изменений превышают возможности многих стран адаптироваться к новым условиям.

Искусственный интеллект как новый риск

Отдельное внимание уделяется стремительному развитию технологий искусственного интеллекта. Несмотря на очевидный потенциал ИИ для экономики и науки, специалисты отмечают и обратную сторону прогресса. Речь идет о распространении дезинформации, применении алгоритмов в военной сфере и возможных рисках на стыке ИИ и биотехнологий.

Геополитическая нестабильность

Общую картину дополняет обострение геополитических противоречий между ведущими мировыми державами. Отношения между США, Россией, Китаем и рядом других стран остаются напряженными, а уровень международного сотрудничества по вопросам безопасности, климата и контроля над вооружениями, по мнению экспертов, остается недостаточным.

Стрелки могут пойти назад

История Часов Судного дня показывает, что движение стрелок не является необратимым. В 1991 году, после окончания холодной войны и подписания соглашений о сокращении ядерных вооружений, индикатор был отодвинут на 17 минут — самое «безопасное» положение за всю историю наблюдений. Это означает, что при снижении международной напряженности и реальных шагах по контролю рисков ситуация может измениться.

Не приговор, а предупреждение

Ученые подчеркивают, что Часы Судного дня не являются прямым прогнозом конца света. Это символический сигнал тревоги, призванный привлечь внимание к масштабам угроз и подтолкнуть мировых лидеров к действиям. На начало 2026 года мир, согласно этому индикатору, оказался ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо за почти 80-летнюю историю проекта.

* «Бюллетень учёных-атомщиков» (англ. Bulletin of the Atomic Scientists) — американский журнал, освещающий вопросы международной безопасности и угрозы, вызванные ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения, изменением климата и новыми технологиями.

Фото: ru.freepik.com/Автор: vecstock

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : ядерная угроза часы Судного дня политика

