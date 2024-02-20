Стрелявшего по полицейским в Новосибирской области лжеминера отправили в тюрьму

В Новосибирской области на основании вердикта присяжных Болотнинский районный суд вынес приговор пенсионеру, стрелявшему по полицейским.

ЧП произошло днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском Мошковского района. Соседка 61-летнего Валерия Казанцева попросила убрать его снег с балкона, на что пьяный мужчина ответил весьма недружелюбно. Он направил охотничье ружье на женщину. Та успела сбежать от взбесившегося соседа и вызвать наряд полиции.

Казанцев открыл стрельбу по прибывшим к его дому правоохранителям, когда те открыли входную дверь. К счастью, обошлось без жертв. Во время задержания буйный пенсионер заявил, что заминировал свой дом, и что сейчас все взлетят на воздух. В срочном порядке саперы провели поиск взрывного оборудования, но ничего не нашли.

На сибиряка возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений».

— Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным. На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые 3 года отбывать в тюрьме, — сообщила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск начался суд над стрелком с парковки на улице Депутатской.