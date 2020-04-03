Стрижи сдали первую «Онегу»!

21 марта 2019 года в Новосибирске состоялась презентация нового проекта группы компаний «Стрижи» — «Онега-1».

Свой цикл первая «Онега» прошла меньше чем за год. От проекта на бумаге до ладного жилого комплекса.

3D-визуалки обрели зримые, до скрупулёзной точности узнаваемые черты. А те эмоции и ассоциации, что переживали участники знаменитой первой презентации, возрождаются в каждой линии и в каждом оттенке цвета нового жилого комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»

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