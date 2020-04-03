«Нынешний зерновой год очень удачный для растениеводства Сибири»

— Сегодня нет проблем с экспортом сибирского зерна. Экспортный год на рынке округа начался с интереса Казахстана. Весь северный Казахстан активно импортировал зерно из Омской и Новосибирской областей как железнодорожным транспортом, так и автотранспортом. Очень остро стояла проблема «черного экспорта», вплоть до вмешательства губернаторов, которые пытались его предотвратить, — рассказал Infopro54 председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.
По его словам, эта проблема актуальна до сих пор. Несмотря на ограничение передвижений, казахстанские партнеры приобретают зерно в Сибири. Многие участники рынка на себе это уже почувствовали — зерна в округе стало меньше.
— Нынешний зерновой год, в принципе, очень удачный для растениеводства Сибири. Хорошим спросом пользовалась вся сельхозпродукция: зерно, крупы, рапс, лен. Цены на зерно в реализации доходили до 11 тысяч рублей за тонну без НДС при себестоимости 6-7 тысяч рублей за тонну. Это приличная рентабельность, — констатирует Соколов. — Лен продавали по цене 22 тысячи рублей за тонну. В выигрыше оказались те предприятия, которые смогли стабильно распределить реализацию продукции в течение года. В результате, несмотря на рост цен на ГСМ, удобрения, средства защиты, растениеводство оказалось в довольно серьезном плюсе.
— Продовольствие в кризисных ситуациях всегда уходит в запасы. Продукты переработки зерна являются товаром первой необходимости. Фьючерсные контракты на новый сезон в связи с высоким курсом валюты доходят до 185 долларов за тонну. Минсельхоз РФ ранее декларировал, что механизм предоставления субсидий будет сохранен. Но на это наложились ограничения, — констатировал Соколов.
Он напомнил, что 1 апреля вышла информация, что субсидия на перевозку зерна в портовые территории Краснодарского края будет пересмотрена, скорее всего, ее отменят. Государство решило квотировать экспорт с 1 апреля до 30 июня — 7 млн тонн в месяц, не более.
— Далее, видимо, будет вывозная пошлина — заградительная мера, чтобы сбалансировать внутреннее потребление. Несмотря на это, еще раз подчеркиваю, на предстоящий зерновой год мы смотрим с оптимизмом, так как минувший прошел с высокими ценами для экономики. Для сельского хозяйства это позитивно, — подчеркнул Соколов.
— В основном это зерно пойдет на внутренний рынок, переработчикам. Интервенции ослабят давление спроса на цены, скорректируют их в сторону снижения. Сегодня за тонну зерна на рынке дают 12-14 тысяч рублей за тонну с НДС, — добавил он.
Тепляков отметил, что его компания экспортные платы пока не корректирует, так как задачу, поставленную президентом РФ, по обеспечению экспорта сельхозпродукции на уровне 45 млн тонн зерна, в том числе 36 млн тонн пшеницы, никто не отменял.
— Не думаю, что тут будут какие-то фатальные изменения. Главное, чтобы не упал мировой спрос, так как большой урожай сельхозкультур могут получить во многих странах. Такие ожидания есть, — добавил он.
3 февраля Минсельхоз РФ озвучил уровни цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2020-2021 годах будут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции урожаев зерна 2018 и 2019 годов. Цена на пшеницу III класса может быть установлена в диапазоне 7,15-7,92 тысячи рублей за тонну в зависимости от региона, на мягкую пшеницу IV класса — 6,49-7,48 тысячи рублей, на мягкую пшеницу V класса — 6,16-7,04 тысячи. Все цены даны без учета НДС.
Фото Евгении Федоровой
Популярное с сайта