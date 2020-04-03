«Нынешний зерновой год очень удачный для растениеводства Сибири»

По его словам, эта проблема актуальна до сих пор. Несмотря на ограничение передвижений, казахстанские партнеры приобретают зерно в Сибири. Многие участники рынка на себе это уже почувствовали — зерна в округе стало меньше.

— Нынешний зерновой год, в принципе, очень удачный для растениеводства Сибири. Хорошим спросом пользовалась вся сельхозпродукция: зерно, крупы, рапс, лен. Цены на зерно в реализации доходили до 11 тысяч рублей за тонну без НДС при себестоимости 6-7 тысяч рублей за тонну. Это приличная рентабельность, — констатирует Соколов. — Лен продавали по цене 22 тысячи рублей за тонну. В выигрыше оказались те предприятия, которые смогли стабильно распределить реализацию продукции в течение года. В результате, несмотря на рост цен на ГСМ, удобрения, средства защиты, растениеводство оказалось в довольно серьезном плюсе.

Соколов отмечает, что большое влияние на экспорт оказала вторая волна субсидий. Государство снова ввело компенсации за транспортировку зерна в 16 регионов страны, в том числе в порты Краснодарского края. Они являются основными потребителями сибирского зерна в России. За счет субсидии большое количество зерновых было вывезено в порты Юга. Кроме того, оно очень востребовано на мукомольных предприятиях Северо-Западного федерального округа, в центральной части России и в Москве.

— Продовольствие в кризисных ситуациях всегда уходит в запасы. Продукты переработки зерна являются товаром первой необходимости. Фьючерсные контракты на новый сезон в связи с высоким курсом валюты доходят до 185 долларов за тонну. Минсельхоз РФ ранее декларировал, что механизм предоставления субсидий будет сохранен. Но на это наложились ограничения, — констатировал Соколов.

По его оценкам, введение карантина несколько осложнило логистику, так как возникли проблемы с прогнозированием дальнейшего процесса доставки зерна в порты отгрузки. Хотя спрос на мировом рынке на продовольствие возрос.

Он напомнил, что 1 апреля вышла информация, что субсидия на перевозку зерна в портовые территории Краснодарского края будет пересмотрена, скорее всего, ее отменят. Государство решило квотировать экспорт с 1 апреля до 30 июня — 7 млн тонн в месяц, не более.

— Далее, видимо, будет вывозная пошлина — заградительная мера, чтобы сбалансировать внутреннее потребление. Несмотря на это, еще раз подчеркиваю, на предстоящий зерновой год мы смотрим с оптимизмом, так как минувший прошел с высокими ценами для экономики. Для сельского хозяйства это позитивно, — подчеркнул Соколов.

— В основном это зерно пойдет на внутренний рынок, переработчикам. Интервенции ослабят давление спроса на цены, скорректируют их в сторону снижения. Сегодня за тонну зерна на рынке дают 12-14 тысяч рублей за тонну с НДС, — добавил он.

Глава «Сибирского зернового консорциума», генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков также называет ситуацию на зерновом рынке стабильной. По его информации, товарных запасов зерна в стране достаточно. При этом он напомнил, что с 13 апреля в России открываются зерновые интервенции, на которых правительство решило продать до 1,5 млн зерна.

Тепляков отметил, что его компания экспортные платы пока не корректирует, так как задачу, поставленную президентом РФ, по обеспечению экспорта сельхозпродукции на уровне 45 млн тонн зерна, в том числе 36 млн тонн пшеницы, никто не отменял.

— Не думаю, что тут будут какие-то фатальные изменения. Главное, чтобы не упал мировой спрос, так как большой урожай сельхозкультур могут получить во многих странах. Такие ожидания есть, — добавил он.

3 февраля Минсельхоз РФ озвучил уровни цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2020-2021 годах будут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции урожаев зерна 2018 и 2019 годов. Цена на пшеницу III класса может быть установлена в диапазоне 7,15-7,92 тысячи рублей за тонну в зависимости от региона, на мягкую пшеницу IV класса — 6,49-7,48 тысячи рублей, на мягкую пшеницу V класса — 6,16-7,04 тысячи. Все цены даны без учета НДС.

Фото Евгении Федоровой