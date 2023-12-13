«Строит ещё один крематорий»: владельцы погибших лошадей обвинили хозяйку сгоревшей под Новосибирском конюшни

Владельцы погибших лошадей подают в суд на хозяйку сгоревшей под Новосибирском конюшни, чтобы взыскать с нее моральную и материальную компенсацию за погибших животных. Ущерб они оценивают в сотни тысяч рублей.

Пожар в частном конном клубе произошел в ночь на 1 ноября в районе станции «Иня-Восточная» — конюшня «Конное подворье Егоровых» вместе с 17-ю лошадьми сгорела до тла.

Владельцы животных платили за проживание своих скакунов по 14,5 тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входил денник, чистка, ежедневные прогулки и трёхразовое кормление.

Никаких официальных документов о передаче на постой стороны не оформляли, отношения были построены на доверии.

Всех все устраивало до трагического события.

Спустя месяц люди, потерявшие в пожаре своих лошадей, решили пойти в суд с иском о возмещении вреда.

Одна из владелиц сообщила журналистам «Царьград Новосибирск», что собственница сгоревшей конюшни Анастасия Егорова толком не извинилась ни перед кем. В ночь пожара она отправила в мессенджере матерное сообщение «Ребята… (мат)… Простите меня» больше на связь не вышла. О выплате компенсации за гибель животных Егорова отказалась разговаривать.

— Даже самая простая лошадь стоит минимум 200 тысяч рублей. Одна девочка у нас предъявила претензию на 700 тысяч. Плюс, там была амуниция. Хотя, это, конечно, не главное. Животные погибли, — рассказала журналистам хозяйка погибшего коня Техаса Евгения.

По словам коневладелиц, после происшествия при упоминании о возмещении ущерба Егорова начала повышать тон и отправлять всех к своему адвокату.

— Вместо того, чтобы перед нами извиниться и как-то попытаться решить этот вопрос, она начала сбор средств на восстановление конюшни. Строит ещё один крематорий для лошадей – каркасник без фундамента, — возмущается сибирячка.

Сама Анастасия Егорова на звонок корреспондента не ответила, а ее адвокат пояснил, что оснований для претензий к его клиентке нет.

Однако представитель потерпевших отметил, что 30 ноября пожарные эксперты вынесли постановление, в котором специалист пожарно-технической лаборатории пришёл к выводу: были нарушены требования пожарной безопасности и причиной пожара стало замыкание проводки, вследствие длительного использования масляного калорифера.

По словам адвоката, попытки собрать стороны за столом переговоров и урегулировать все вопросы не увенчались успехом.

На данный момент с исками в суд решили обратиться пять человек, потерявших в том пожаре по одной и несколько лошадей.

Ранее редакция сообщала о неравнодушных людях, которые разбирали завалы после пожара в конном клубе, где погибло 17 лошадей.