Троллейбус № 7 с пассажирами врезался в столб в Новосибирске

Троллейбус № 7 попал в серьезное ТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Очевидцы происшествия сообщили в редакцию Infopro54, что есть пострадавшие. Водителя троллейбуса от удара зажало в салоне. Его с помощью спецсредств вытаскивали спасатели муниципальной службы.

На месте сейчас работают инспекторы ГИБДД и медики скорой помощи.

― Сегодня в 17.13 у дома N 165 по улице Бориса Богаткова троллейбус двигался со стороны ул. Кошурникова в сторону ул. Федосеева. По предварительной информации, водитель троллейбуса, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на правую обочину, после чего совершил наезд на препятствие ― световую опору. В троллейбусе находилось 10 пассажиров. В результате пострадали водитель, кондуктор и 2 пассажира. Они доставлены в медицинское учреждение, ― официально прокомментировали информацию в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автовладельцы сообщают, что место ДТП перекрыто спецслужбами. На участке дороги, по данным сервиса 2 ГИС, уже образовался внушительный затор. Пробка оценивается в 8 баллов.

Ранее редакция сообщала, что пассажирский автобус попал в массовую аварию на Димитровском мосту.