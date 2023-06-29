Анатолий Локоть сообщил, что будут строить в Новосибирске после завершения четвертого моста

— В этом году мы заканчиваем строительство четвертого моста. Параллельно предстоит большая работа по организации дорожного движения по самому мосту, а также по развязкам на левом и правом берегах, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Следующей задачей к которой приступит город, будет строительство Южного транзита частью которого является Бугринский мост.

— Вы сами видите, что Бугринский мост у нас задействован не полностью. Это видно по ненапряженному графику движения. Причина — отсутствие полноценных развязок. Их предполагается сделать, чтобы Южный транзит полноценно заработал и взял на себя значительную часть трафика, которая идет через южную часть города. Когда реализуем этот проект будем заниматься следующими, — пояснил Локоть.

Он напомнил, что на данный момент в генплане Новосибирска заложено строительство 7 мостов через Обь.

Отметим, что в этом году правительство Новосибирской области объявляло тендер на подготовку проектно-сметной документации по Южному транзиту. Ориентировочная стоимость разработки ПСД составляла 995 миллионов рублей. Однако, в мае аукцион был остановлен из-за недостатка финансирования. В 2021 году строительство Южного транзита оценивалось в 50 млрд рублей.

Первый этап «Южного транзита» уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.

Расчетный срок строительства — 8 лет (по 2 года на каждый этап).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирске планируется приступить к строительству двухуровневой развязки на Матвеевке. В районе Матвеевки также планируется строительство очередного моста через Обь.