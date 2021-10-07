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Прокуратура города инициирует разработку механизма легализации НТО

  • 07/10/2021, 12:51
Автор:
Новости Новосибирска
После того как на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуроре города прозвучала цифра о том, что на территории Новосибирска находятся 2400 незаконных киосков.

В конце сентября на заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Новосибирска обсуждалась ситуация с демонтажом нестационарных торговых объектов в городе. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказала исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опоры России», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева.

— На совещании была озвучена цифра — 2400 незаконных нестационарных торговых объектов. По данным, приведенным представителями мэрии Новосибирска, именно такое количество киосков в городе размещено незаконно. Это около 10 тысяч рабочих мест, — пояснила собеседник редакции. — Причем в приглашении прокуратуры, поступившем в «Опору России», отмечалось, что мэрией демонтированы только 142 из 2400 этих киосков.

По ее словам, списка НТО, которые планирует снести, у нее нет. Кошелева не исключила, что прокуратура города получила эту цифру от департамента земельных и имущественных отношений мэрии.

— После изменений в ГК РФ многие новосибирские предприниматели начали получать уведомления о расторжении договоров аренды. Именно на основании таких договоров в Новосибирске сейчас работает большинство НТО. Я знала, что проблема у многих предпринимателей, но не думала, что речь идет уже о таких цифрах, — говорит Кошелева.

В Новосибирске продолжает сокращаться количество киосков

В Новосибирске продолжает сокращаться количество киосков

Напомним, в апреле, в ответ на обращение редакции Infopro54, в мэрии Новосибирска сообщили, что схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением мэрии (от 08.10.2019 № 3707), на территории города предусмотрены 2928 мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Из них:

— 2465 мест для размещения киосков, торговых павильонов, торговых галерей и т. д.;

— 311 мест для размещения мобильных объектов (автолавок, автоцистерн, торговых автофургонов).

Для сравнения, на 1 января 2014 года в схему размещения в Новосибирске были включены 4760 нестационарных торговых объектов (НТО), в начале 2015 года — 4773, 2016 года — 4508, 2017 года — 4527, 2018 года — 3554, 2019 года — 3547, 2020 года — 3143.

— На совещании в прокуратуре представители мэрии также сообщили, что у города есть 159 мест, которые можно рассматривать как компенсационные. Я попросила разрешения у прокурора задать вопрос коллегам из мэрии: сколько предпринимателей из 2,5 тысячи и кто конкретно может претендовать на получение этих мест? Ответа мы не получили, — говорит Кошелева. — О компенсационных местах мэрия говорит с 2015 года, но до сих пор не ясны критерии их предоставления. Кстати, предприниматели на это совещание не пришли, хотя приглашены были. Люди боятся, что если только они подадут голос, их киоск снесут как незаконное НТО.

Собеседник Infopro54 напомнила, что реготделение «Опоры России» весной направляло в мэрию Новосибирска предложения о реализации рекомендаций Правительства РФ (№208 от 30.09.2021) по поддержке малого бизнеса. В этот список входило введение моратория на демонтаж НТО, производящих оплату за фактическое размещение объекта на основании договора, продление договора на их размещение, предоставление компенсационных мест предпринимателям, прекращение всех массовых и «плановых» сносов НТО, отказ от программы «Умная остановка» и т. д. Ни одно из них не было принято и даже не обсуждалось с предпринимателями. По словам Кошелевой, в мэрии сообщили, что создавать группу для проработки этих предложений нецелесообразно. В результате ситуация с НТО стала предметом обсуждения бизнеса с генпрокурором России во время его приезда в Новосибирскую область.

— Резолюцию заседания Общественного совета при прокуратуре Новосибирска мы еще не получили, но в ходе работы прокурор рекомендовал создать межведомственную рабочую группу для рассмотрения ситуации с НТО, — говорит Наталия Кошелева. — Кроме того, прокуратуру заинтересовала информация о том, что в городе с 2016 года на 40% сократилось количество площадок для ярмарок. Мы предложили сформировать календарь ярмарочных мероприятий на регулярной основе в местах с высокой проходимостью, в том числе в центральной части города, для реализации товаров самозанятыми, ЛПХ. Это предложение прокуратура также взяла в проработку, чтобы выяснить, действительно ли темпы сокращения были столь значительными.

Также, по ее словам, прокуратура города инициировала разработку механизма легализации работы предпринимателей в рамках нестационарных торговых объектов и пригласила «Опору России» принять участие в этом процессе.

— Это очень хороший поворот. Я предложила проработать механизм легализации НТО на конкретных примерах, в том числе тех, которые использовали другие регионы России. Так, в Московской области разработали критерии размещения НТО, сказали предпринимателям, чтобы они приводили свои киоски в соответствие — и они будут узаконены. Все четко и ясно. Почему у нас нельзя сделать так же? — интересуется Кошелева. — На мой взгляд, это идеальное решение вопроса с созданием «умных остановок». Предприниматели получат право на размещение НТО, если они будут приведены в соответствие с едиными требованиями и с соблюдением дизайн-кода таких объектов. Речь, конечно, идет не о «самоволках», а о тех НТО, собственники которых изначально устанавливали киоски по согласованию с соответствующими органами власти, платили и продолжают платить за пользование земельных участков, несмотря на то, что договор закончился и продлевать его мэрия отказывается.

По ее оценке, легализация НТО может пройти по аналогии с «гаражной» и «дачной» амнистией.

А между тем мэрия Новосибирска до конца 2021 года снова планирует объявить конкурс по выбору инвестора для реализации проекта «Умные остановки».

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура нестационарные торговые объекты бизнес


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