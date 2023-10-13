В Новосибирске нет земли для участников СВО

— Количество запросов на землю растет с каждым годом. Но должен сказать, что свободной земли, особенно под ИЖС в Новосибирске не то, чтобы мало, её практически нет. Она если и есть, не в центре города. Это ни Заельцовский, ни Железнодорожный районы, ни Центральный. Это отдельные участки на окраинах, — констатировал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 13 октября.

— Земли очень мало — в этом сложность проблемы. Решать проблему необходимо на уровне области, в условиях агломерации города Новосибирска, — отметил глава города.

По его словам, решить эту проблему без регионального правительства не представляется возможным.

Напомним, областной закон об обеспечении участников СВО и ветеранов боевых действий земельными участками для ИЖС вступил в силу с 1 августа 2023 года. Им также предоставили право на денежную выплату в 300 тысяч рублей взамен земли.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили выдавать землю льготникам в заброшенных деревнях.