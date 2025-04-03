Строительство двух ГЧП-поликлиник в Новосибирске практически остановилось

Темпы строительства двух из семи поликлиник, возводимых в Новосибирске по концессионному соглашению, практически нулевые. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Глава региона отметил, что основной причиной сложившейся ситуации является высокая стоимость финансирования работ.

— По левому берегу на двух поликлиниках ведутся работы, по двум другим поликлиникам темпы слабые, практически близкие к нулю, потому что, конечно, строить при ставке Центробанка в 21% сложно, — рассказал глава региона.

Также Травников отметил, что в настоящее время власти активно ищут альтернативные источники финансирования, в том числе за счёт увеличения капитального гранта из бюджета. Это позволит завершить строительство.

По словам губернатора, работы в трёх поликлиниках на правом берегу города почти завершены, и в этом году они уже смогут принимать пациентов.

Ранее редакция сообщала о том, что третья ГЧП-поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она рассчитана на 658 посещений в смену.