Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву отказали в снятии судимости

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев обратился в суд с просьбой о снятии судимости, полученной за мошенничество с ведомственным коттеджем. Советский районный суд Новосибирска не удовлетворил это прошение.

В июне 2023 года Александра Асеева приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц отмечаться там. Кроме того, коттедж площадью около 600 квадратных метров и стоимостью примерно 46 миллионов рублей был передан в собственность государства.

Защита попыталась обжаловать приговор в вышестоящих судебных инстанциях, но безрезультатно.

В декабре 2023 года депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска».

В феврале 2025 года Александр Асеев подал ходатайство о снятии судимости. В своём прошении он отметил, что с момента вынесения приговора добросовестно выполнял все обязательства, возложенные на него судом.

Ранее редакция сообщала о том, что дело главы новосибирского Госстройнадзора передали в суд. Он получил деньги в размере 250 тысяч и бутылку коньяка.