Премьера фильма «Фестиваль» и встреча с Вадимом Репиным состоятся в Новосибирске

Встреча с создателем и артистическим директором Транссибирского Арт-Фестиваля Вадимом Репиным, руководителем фестиваля Олегом Белым и режиссером и автором сценария Татьяной Колосовой, а также премьерный показ документальной ленты «Фестиваль» состоятся в Центре культуры и отдыха «Победа».

Документальный фильм Татьяны Колосовой предлагает заглянуть за кулисы Транссибирского Арт-Фестиваля, исследуя истоки вдохновения артистов и реакцию публики. Зрителей ждут откровенные интервью с участниками фестиваля, кадры закулисной жизни и демонстрация творческого процесса в самом разгаре. Фильм показывает, какая серьезная подготовка и осмысление предшествуют каждому выступлению.

Своими мыслями делятся звезды мирового масштаба, такие как дирижеры Юрий Башмет и Клеман Нонсьё, актер Константин Хабенский, пианист Николай Луганский, прима-балерина Светлана Захарова, композитор Кузьма Бодров и, конечно же, сам Вадим Репин. Они раскрывают секреты мастерства, рассказывают о поиске вдохновения и приоткрывают дверь в закулисье.

В фильме представлены выступления «Страдивари-ансамбля» под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи, Carmina Burana с использованием видеопроекций и спектакль «12» режиссера Никиты Михалкова.

Татьяна Колосова, режиссер и сценарист, имеет многолетний опыт сотрудничества с Транссибирским Арт-Фестивалем. Среди ее заметных работ – юбилейный биографический фильм «Вадим Репин» и документальная лента «Транссибирский Арт-Фестиваль: 10 лет вместе».

Как отмечает программный директор ЦКиО «Победа» Анна Огородникова, встреча со знаменитым земляком Вадимом Репиным, приуроченная к премьере фильма, – это особенное событие. Ей также приятно, что возвращение в «Победу» имеет личное значение для Вадима, ведь в детстве он посещал здесь мастерскую своего отца.

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