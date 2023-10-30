Строительство ледовой переправы в Ордынском районе оценили в 2,8 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион по строительству и эксплуатации ледовой переправы «Спирино- Чингис» через Новосибирской водохранилище в Ордынском районе Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Строительство ледовой переправы необходимо для обеспечения сообщения населения правого берега с районным центром, перевозки хозяйственных грузов, исключающее 100-километровый объезд.

Согласно документации, ледовая переправа площадью 6,64 га проходит по акватории водохранилища. Ее протяженность — 3,631 км (с. Спирино – с.Чингис – 1,78км, с.Чингис — с. Спирино – 1,81км). Пропускная способность — более 150 авт /сут.

Для движения будут доступны две полосы шириной по 12 метров. Толщина льда на этом участке составит более 80 см, несущая способность 4-20 тонн. Рекомендуемая дистанция между машинами — не менее 30 м и скорость движения не выше 10 км/ч.

Для регулирования движения автотранспорта и организации водителей в пути установят два шлагбаума, 30 дорожных знаков, четыре информационных щита и 504 ограничительных вехи. Режим эксплуатация переправы с 8-00 до 17-00 ежедневно.

При строительстве ледовой переправы предусматривается выполнение следующих основных работ: определение толщины льда и глубины водотока, подготовка поверхности льда к движению транспорта, послойное намораживание ледового покрытия переправы. Устройство сопряжения берега с ледовым покрытием, обустройство переправы.

Для усиления льда при эксплуатации ледовой переправы, для достижения необходимой расчетной толщины ледяного покрова, будет выполнено послойное намораживание льда с забором воды из водохранилища. Объем воды для намораживания ледовой переправы составляет 22,481 тыс куб метров. Общая площадь нарушения поймы —1210 кв. метров.

— Ущерб водным биоресурсам Новосибирского водохранилища в натуральном выражении составляет 11,86 кг. По результатам расчета, предлагается в качестве компенсационных мероприятий провести рыбоводные мероприятия по воспроизводству пеляди с выпуском сеголеток в количестве 15402 экземпляров, — говорится в документации.

Работы предполагается выполнять в несколько этапов: I этап: с даты заключения контракта до 30 января 2024 года; II этап: с 31 января по 1 апреля 2024 года; III этап: со 2 апреля по 31 июля 2024 года.

Срок исполнения контракта заканчивается 13 сентября 2024 года.

Цена контракта — 2,8 млн рублей.

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