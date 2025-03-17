Строительство металлопрокатного завода в Искитиме ведется без разрешения

В городе Искитим, расположенном в Новосибирской области, ведётся строительство «Южносибирского металлопрокатного завода». Однако оно осуществляется без соответствующего разрешения и обязательной экологической экспертизы. Об этом сообщили местные жители после получения ответа на свое обращение из прокуратуры области.

— Озвучены ошеломительные факты. Во-первых, оказывается, что ЮМПЗ до сих пор даже не направлял документы для прохождения экологической экспертизы. Во-вторых, проектная документация до сих пор проходит «корректировку» и на государственную экспертизу также не направлялась. И в-третьих, «В настоящее время на земельном участке выполнено устройство фундаментов прокатного, литейного цехов, монолитного железобетонного резервуара», — говорится в ответе, полученном инициативной группой из прокуратуры и размещенном в группе Наш Город Искитим ВКонтаке.

В прокуратуре Infopro54 рассказали, что в отношении юридического лица возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.4, ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства, строительство объекта папиного строительства ю разрешения).

— Результаты рассмотрения актов реагирования, фактическое устранение нарушений закона поставлено на контроль в прокуратуре, — отмечает региональное ведомство.

Напомним, в начале мая 2024 года жители Искитима объявили сбор подписей против строительства в городе нового предприятия. По словам главы города Сергея Завражина, это предприятие будет относиться к первой категории хозяйствующих субъектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Однако к этой же категории относятся и другие объекты, которые работают в городе уже много лет: АО «ИскитимИзвесть», городской полигон ТБО и т.д..

Мэр также отметил, что новый завод имеет большое экономическое значение для города. Он подчеркнул, что благодаря этому заводу в город будет привлечено более 5 миллиардов рублей инвестиций, будет создано более 300 новых рабочих мест, а в местный бюджет поступят дополнительные налоговые отчисления. По его словам, за последние 15 лет в Искитиме закрылось много предприятий, а открылось лишь одно.

О том, что ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» планирует построить в Искитиме завод по производству изделий из чёрного металла стало известно в феврале 2022 года. Мощность предприятия анонсировалась в 50 тысяч тонн продукции в год. По данным правительства Новосибирской области, завод планировалось запустить в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима. Объем их инвестиций в модернизацию оборудования еще не определен.