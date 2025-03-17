ЦБ предупредил о новой финансовой пирамиде, которая действует в Новосибирске

У компании Rainbow Shared Energy (RSE) выявили признаки финансовой пирамиды. Несмотря на то, что ее внесли в черный список еще в декабре 2024 года, компания продолжает работать во многих российских регионах, в том числе и в Новосибирской области. Об этом рассказали в Центробанке.

Принцип выманивания денег у населения один: представители RSE посредством соцсетей и мессенджеров предлагают людям вступить в высокодоходный бизнес по аренде внешних аккумуляторов. Но эксперты выяснили, что реальной деятельности организация не ведет. В Новосибирске есть представительство RSE, оно находится на улице Российской.

— Не ведя никакой деятельности, компания получает деньги исключительно от новых «инвесторов» — людей, которые присоединяются к проекту и покупают «долю» в бизнесе. Никаких договоров они с новичками не заключают, общаясь исключительно через Telegram и страницы в социальных сетях, — рассказал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев BFM-Новосибирск.

Эксперты напоминают, что наличие организации в черном списке Банка России должно стразу насторожить ее потенциальных клиентов. Вся информация о таких компаниях передается в правоохранительные органы, но до вступления в силу судебных решений может пройти довольно много времени. Поэтому всем, кто планирует передать деньги в какую-либо организацию, необходимо проверить ее легальность на сайте Банка России.

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