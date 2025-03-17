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Новосибирцам рассказали, как отправить стикер и не сесть в тюрьму

  • 17/03/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали как отправить стикер и не сесть в тюрьму
В России по решению судов был заблокирован доступ к некоторым стикерам в Telegram

В марте российские СМИ сообщили о том, что в мессенджере Telegram были запрещены более 30 наборов стикеров. Это решение было принято судами. Как следует из материалов судебных разбирательств, стикерпаки содержали «нацистскую символику» и «пропаганду экстремизма».

Точное количество запрещенки не разглашается. Практика запрета стикеров началась в 2022 году. В перечень нелегальных материалов попали изображения, связанные с Адольфом Гитлером, а также мемы с его участием.

Важно отметить, что суды блокируют не отдельные стикеры, а целые наборы, доступ к которым осуществляется по конкретным ссылкам. Решения по таким делам публикуются в открытых источниках. Например, 14 февраля Зуевский районный суд Кировской области запретил два стикерпака по иску прокуратуры. Ведомство заявило, что в них содержится «нацистская символика и атрибутика экстремистских организаций», что способствует «пропаганде идеологии нацизма». Суд поддержал эту позицию и добавил ссылки на стикеры в реестр запрещённой информации.

Как отметил в беседе с Atas.info адвокат Виталий Кацко, существует список символов и рисунков, которые могут быть отнесены к экстремистским материалам. По словам эксперта, обнаружить такие материалы довольно легко. По запросу у админа платформы. Как отметил эксперт, в публичных обсуждениях за подобные эмодзи также может прилететь ответственность.

— Нельзя создавать картинку, которая содержит экстремистскую или террористическую информацию (например лозунг, эмблему, знак девиз). Существует Федеральный список экстремистских материалов, в том числе символов, рисунков и т. д. Министерство юстиции России ведет этот список на основе судебных решений о признании материалов экстремистскими. Он доступен на сайте Минюста. Кроме нацистских эмодзи, запрещены эмодзи с ЛГБТ* символикой, наркотиков, — уточнил Кацко.

Пользователь из Новосибирска, опубликовавший стикеры с нацистской символикой, может быть привлечён к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ. Наказание за это может включать штраф от одной до двух тысяч рублей, конфискацию устройства или арест на срок до 15 суток.

Повторное нарушение может привести к возбуждению уголовного дела по статье 282.4 УК РФ.

Даже если стикер из запрещённого набора не содержит ничего опасного, при нажатии на него открывается доступ ко всему пакету, включая нелегальные изображения. Поэтому публикация любого стикера из такого набора может быть расценена как распространение экстремистского контента.

Если набор, который запрещён, будет изменён, то есть удалены нелегальные изображения, изменено название и ссылка, его можно будет использовать без риска. Однако попытка загрузить старую версию по заблокированному адресу приведёт к ограничению доступа.

Адвокат Виталий Кацко отметил, что лучше всего полностью убрать спорную символику и переименовать пакет. Это поможет избежать внимания контролирующих органов.

Ранее редакция сообщала о том, что жителя Бердска арестовали за публичное оправдание терроризма в Телеграм-канале. Ранее сибиряк попросил политического убежища на Западе.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

Источник фото: сгенерировано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : тюрьма Стикеры


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