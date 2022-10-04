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Строительство метро в Омске планируют возобновить в 2024 году

  • 04/10/2022, 12:39
Метро в Омске
Губернатор Омской области отметил, что пока рано говорить, во сколько обойдется этот проект.

Строительные работы, которые позволят задействовать недостроенные объекты омского метрополитена и включить их в трамвайную сеть города, могут начаться в 2024 году. Об этом заявил губернатор Омской области в интервью ТАСС.

— В этом году будем проводить конкурс на изыскания и на предпроектные работы по строительству метро. После этого в следующем году будем выходить на проектирование всей транспортной системы, которая должна работать не только на территории Омска, но и охватывать всю агломерацию. Думаю, что 2024 год позволит выходить на строительство метро, — рассказал губернатор Бурков.

При этом Бурков отметил, что пока рано говорить, сколько будет стоить этот проект. Однако власти региона точно намерены обращаться за господдержкой для его реализации.

— Даже если делаем скоростной трамвай, даже если сегодня будем задействовать только часть существующего метрополитена, которая не достроена, это все равно большие средства. Здесь без поддержки федерации нам самим не выдержать, — заявил губернатор.

Решение о строительстве метро в Омске было принято в 1992 году. Власти планировали открыть метрополитен в 2008 году, однако сроки неоднократно переносили.

В мае 2018 года готовность метрополитена оценивалась в 35,9%. Полностью достроены одна станция метро «Библиотека Пушкина», а также двухуровневый метромост через Иртыш и 7,5 км путей. В 2018 правительство региона решило заморозить строительство. В феврале 2019 года стало известно, что правительство России решило не достраивать омский метрополитен, проект был признан нецелесообразным.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин говорил, что «в городах, где нет метро, необходимо наладить транспортную связь между центром города и отдаленными районами».

 

Ранее редакция сообщала, что строительство метро началось в Красноярске, а у Новосибирска получить федеральное финансирование на этот проект пока не получается

Фото: pixabay.com — Tama66

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Омск

Теги : Метро в Омске


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