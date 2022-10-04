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Омск дважды обыграл Новосибирск

  • 04/10/2022, 12:44
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В Омске открыли новую ледовую арену
Во-первых, в Омске ледовую арену открыли на два месяца раньше, чем в Новосибирске, во-вторых, там уже состоялся хоккейный матч, в котором новосибирская «Сибирь» проиграла омскому «Авангарду» со счетом 1:2.

Как сообщает КП-Новосибирск, омская «G-Drive Арена» обошлась в 12 миллиардов рублей. Четыре миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета, остальные средства поступили от инвестора. Это одна из самых вместительных и современных ледовых арен в КХЛ. В ней есть игровой зал, медицинские и массажные кабинеты, комнаты для тренеров и судей. Для хоккеистов предусмотрена суперсовременная зона отдыха и спорта, где есть бассейн и сауна. Кроме того, построена круглая раздевалка, такая же есть в НХЛ.

Для зрителей в новом спортивном комплексе архитекторы предусмотрели крутой угол наклона трибун, чтобы улучшить видимость и акустику ледовой чаши, мягкие и удобные кресла, также удобные зоны кафе, большой магазин хоккейной атрибутики, детский центр, киберспортивный клуб и музей ХК «Авангард».

 

Ранее редакция сообщала, что по состоянию на конец августа отставание от графика постройки новосибирской ледовой арены составляло 78 дней. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время посещения строительной площадки раскритиковал такие темпы работы.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы: Омск Новосибирск

Теги : хоккей спорт ледовая арена


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