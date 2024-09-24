Строительство школы в Толмачево подходит к концу

На сегодняшний день подрядчик завершил строительно-монтажные работы, заканчивает благоустройство территории и готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Строительство образовательного учреждения ведется по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Современная школа».

Первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов рассказал, что сегодня на территории Новосибирского района строятся сразу три школы: в селах Толмачево и Марусино, а также в поселке Элитный. В них смогут учиться более 1,5 тысяч школьников. Чиновник уточнил, что также найден подрядчик для строительства школы в поселке Кудряшовский.

Что касается школы в селе Толмачево, то ввод в эксплуатацию здания площадью почти 13 тысяч квадратов ожидается в 2024 году. Она оснащена самым передовым оборудованием для организации полноценного образовательного процесса, включая вместительный спортивный зал с тренерской и снарядной, учебные кабинеты, кабинеты творчества.

Ранее редакция сообщала, что на школу в поселке Посевная Черепановского района выделили почти миллиард рублей.