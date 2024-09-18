На школу под Новосибирском выделили почти миллиард рублей

Министерство строительства Новосибирской области объявило торги на строительство школы в поселке Посевная Черепановского района. Судя по тендерной документации, речь идет о возведении школы на 550 мест, 22 класса. Ориентировочная площадь здания составит 13 000 кв.м., этажей — не более трех. Помимо классов, в школе подрядчик должен разместить актовый зал на 330 мест, пищеблок с обеденным залом на 275 мест, медкабинет, спортивный зал.
Стартовая цена контракта — 926 млн рублей. Определить подрядчика Минстрой планирует в октябре.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на август 2026 года.
Напомним, тендер на строительство нового корпуса лицея №113 недавно выиграла компания АО «Бердский строительный трест». На торгах цена снизилась на 10 млн рублей до 997 млн рублей. Согласно документации, школа рассчитана на 650 учеников.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика подозревают в хищении средств, выделенных на строительство школ под Новосибирском.
Фото freepik, автор: drazenzigic
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