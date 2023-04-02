Мошенники придумали новую схему обмана: с помощью «онлайн-собеседований»

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов заявил, что злоумышленники придумали новую схему хищения денег у россиян, пишут РИА Новости.

Эксперт рассказал, что под видом сотрудников кадровых агентств мошенники звонят с предложением о высокооплачиваемой удаленной работе. Они предлагают созвониться в Skype или Zoom якобы для того, чтобы показать презентацию. Затем аферисты просят проверить активность банковского счета, на который будет начисляться зарплата.

Сергей Хренов уточнил, что жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести деньги на счет своего же мобильного телефона.

После успешной транзакции мошенник предлагает жертве работу, а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей SMS-сообщение. Перевод средств подтверждается в ответном сообщении, однако на самом деле деньги уходят к злоумышленникам.

На сегодня с применением данного способа зафиксированы случаи похищения до десяти тысяч рублей, отметил специалист.

Ранее редакция сообщала, что мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи онлайн-банка.

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