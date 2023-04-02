Рекламодателям

Мошенники придумали новую схему обмана: с помощью «онлайн-собеседований»

  • 02/04/2023, 10:00
Автор:
Мошенники придумали новую схему обмана с помощью «онлайн-собеседований»
На сегодня с применением данного способа зафиксированы случаи похищения до десяти тысяч рублей, сообщил эксперт.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов заявил, что злоумышленники придумали новую схему хищения денег у россиян, пишут РИА Новости.

Эксперт рассказал, что под видом сотрудников кадровых агентств мошенники звонят с предложением о высокооплачиваемой удаленной работе. Они предлагают созвониться в Skype или Zoom якобы для того, чтобы показать презентацию. Затем аферисты просят проверить активность банковского счета, на который будет начисляться зарплата.

Сергей Хренов уточнил, что жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести деньги на счет своего же мобильного телефона.

После успешной транзакции мошенник предлагает жертве работу, а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей SMS-сообщение. Перевод средств подтверждается в ответном сообщении, однако на самом деле деньги уходят к злоумышленникам.

На сегодня с применением данного способа зафиксированы случаи похищения до десяти тысяч рублей, отметил специалист.

Ранее редакция сообщала, что мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи онлайн-банка.

Фото: freepik.com

379

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : схема обмана онлайн-собеседования мошенник


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Роскачество проверит производителей колы и пепси

Роскачество проверит аналоги Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в стране

Ведомство оценит вкусовые характеристики напитка у отечественных производителей.
Читать статью >>

Новосибирская компания выиграла грант на проведение конкурса «АгроНТРИ-2023»

В нем примут участие проекты в девяти номинациях.
Читать статью >>
Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко признан иностранным агентом

Соответствующее решение опубликовано на сайте Минюста России.
Читать статью >>

Начало реализации проекта «СмартСити» отложено на 2024-2025 годы

На площадке планируется возвести не менее 1 млн кв метров жилья.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

«Строймаш» в 2022 году получил убыток

01/04/2023, 18:02

Роскачество проверит аналоги Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в стране

01/04/2023, 16:07

Новосибирская компания выиграла грант на проведение конкурса «АгроНТРИ-2023»

01/04/2023, 14:05

Губернатор Новосибирской области встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»

01/04/2023, 12:00
Популярное

Таблетка от высокого давления может довести до инфаркта

01/04/2023, 10:00

Лунный календарь цветовода на апрель 2023

31/03/2023, 10:06

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43
Новости компаний

Группа ВТБ: потребительская активность россиян растет второй месяц подряд

31/03/2023, 16:43

Технологии Сбера помогли провести первую в России музыкальную премию в метавселенной

31/03/2023, 15:08

Сбер модернизировал первый в 2023 году офис в Новосибирске

31/03/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска