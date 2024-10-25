Рекламодателям

Стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова в Новосибирске

  • 25/10/2024, 17:45
Автор: Юлия Данилова
Стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова в Новосибирске
Стройка заморожена на 60 суток

Подрядчик, ООО «Архитектурно-инженерный строительный трест» («АИСТ»), нарушил требования проектной документации при работе на объекте на улице Галущака в Заельцовском районе. Об этом сообщила пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Компания демонтировала трехуровневую подземную автостоянку и приступила к возведению нового объекта: здания автостоянки для легковых автомобилей надземной закрытого типа с помещениями общественного назначения. В объекте предусматривается строительство трех подземных этажей автостоянки, и трех наземных этажей общественного назначение, уточняется в сообщении.

При проверке инспекторы Стройнадзора обнаружили ряд нарушений:

  • при демонтаже несущих конструкций образовалась выемка с вертикальными откосами, крепление которых отсутствовало,
  • вскрыты подземные инженерные сети электроснабжения,
  • оголены сети водоснабжения,
  • в призме обрушения грунта расположен проезд к гаражам неустановленных лиц.

При этом, как отметили в Стройнадзоре, у подрядчика не было действующего разрешения на строительство. Документ был приостановлен определением Арбитражного суда Новосибирской области. В суд подал один из собственников автостоянки, которую демонтировал «АИСТ».

24 октября суд также вынес решение о привлечении подрядчика к ответственности в виде прекращения работ на объекте на 60 суток, за исключением укрепления откосов после демонтажа.  Решение суда в настоящий момент не вступило в законную силу.

Судя по материалам арбитража, речь идет о компании ООО «Импексарстрой», которая подала в суд в 2023 году и опротестовывала разрешение, выданное мэрией на реконструкцию объекта. Заявитель, у которого в здании было 5 парковочных мест, отмечал, что вместо реконструкции ООО «АИСТ» начало сносить объект. Летом 2024 суд наложил на объект обеспечительные меры, но 14 октября «Импексарстрой» обратился с заявлением об их отмене, так как стороны пришли к мировому соглашению. Суд утвердил их отмену.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником ООО «АИСТ» является известный новосибирский бизнесмен Евгений Грибов. 

Фото предоставлено пресс-службой Стройнадзора.

134

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Приостановка строительства демонтаж здания автостоянка


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: При применении природоохранного законодательства нужен баланс

Проблемы со штрафами за загрязнение окружающей среды будут расти как снежный ком
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Центробанк поднял ключевую ставку до 21%
25/10/24 18:15
Бизнес Власть Финансы
Турпоток в Новосибирскую область увеличился почти на 50 процентов
25/10/24 18:00
Общество Туризм
Стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова в Новосибирске
25/10/24 17:45
Бизнес Право&Порядок
«Али-Бабу» с мигрантами на Хилокской разворошили новосибирские силовики
25/10/24 17:14
Право&Порядок
Мэр Новосибирска проверил готовность техники к зимней уборке 
25/10/24 17:00
Власть Общество
Консервации не будет: мэрия Новосибирска планирует зимой возобновить работы на станции «Спортивная»
25/10/24 16:36
Власть Город
Не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области
25/10/24 16:30
Власть Финансы
В Первомайке построят лыжную базу для всероссийских соревнований
25/10/24 16:00
Власть Спорт
63% россиян общались с мошенниками по телефону в этом году
25/10/24 15:50
Финансы
НСО активно развивает сотрудничество с Китаем на межрегиональном уровне
25/10/24 15:22
Власть
Учёные Новосибирска создают синтетическое топливо из пластика
25/10/24 15:00
Бизнес Наука ЦУР
В Новосибирской области недропользователи забросили без рекультивации 44 карьера
25/10/24 15:00
Бизнес Власть
Новосибирцы стали лидерами по интересу к жилью в Петербурге
25/10/24 14:08
Недвижимость
В центре единоборств рядом с «Сибирь-Ареной» будет три тысячи зрительских мест
25/10/24 13:15
Недвижимость Спорт
«Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске
25/10/24 12:30
Бизнес Власть Город
В сентябре новосибирцы купили в новостройках 1307 квартир
25/10/24 12:15
Бизнес Недвижимость
За поджог сельхозтехники отправился за решётку пироман в Новосибирской области
25/10/24 12:00
Право&Порядок
Новосибирск стал площадкой для проведения российско-китайского форума
25/10/24 11:45
Бизнес Власть ВЭД Экономика
Тёплую погоду на выходных пообещали синоптики жителям Новосибирска
25/10/24 11:23
Общество
«Ашан» уходит с российского рынка
25/10/24 11:00
Бизнес
Популярное
Проводится проверка ДТП с участием переполненного троллейбуса в Новосибирске
25/10/24 17:30
Прикрываясь ребёнком, женщина обокрала супермаркет в Новосибирске
25/10/24 16:45
Суд оправдал женщину, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей в Новосибирске
25/10/24 15:30
Уклониста поймали на площади Маркса в Новосибирске
25/10/24 14:30
«Как футболист по мячу»: жильцы новосибирской высотки пожаловались на живодера, пнувшего собаку
25/10/24 13:30
Должник прятал свой «УАЗ» на территории горбольницы Новосибирска
25/10/24 13:00
Новости компаний
Энергетики подготовили электросети для элеватора и зерносушильного комплекса
25/10/24 11:10
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных годовых вкладов
23/10/24 9:00
Карта «Мир» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых виртуальных карт
18/10/24 9:00
«Россети Новосибирск» обеспечили подключение к электросетям объектов водоснабжения в сельских районах области
16/10/24 14:01
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза
16/10/24 9:15
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска