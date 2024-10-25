Стройнадзор остановил строительство объекта Евгения Грибова в Новосибирске

Подрядчик, ООО «Архитектурно-инженерный строительный трест» («АИСТ»), нарушил требования проектной документации при работе на объекте на улице Галущака в Заельцовском районе. Об этом сообщила пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Компания демонтировала трехуровневую подземную автостоянку и приступила к возведению нового объекта: здания автостоянки для легковых автомобилей надземной закрытого типа с помещениями общественного назначения. В объекте предусматривается строительство трех подземных этажей автостоянки, и трех наземных этажей общественного назначение, уточняется в сообщении.

При проверке инспекторы Стройнадзора обнаружили ряд нарушений:

при демонтаже несущих конструкций образовалась выемка с вертикальными откосами, крепление которых отсутствовало,

вскрыты подземные инженерные сети электроснабжения,

оголены сети водоснабжения,

в призме обрушения грунта расположен проезд к гаражам неустановленных лиц.

При этом, как отметили в Стройнадзоре, у подрядчика не было действующего разрешения на строительство. Документ был приостановлен определением Арбитражного суда Новосибирской области. В суд подал один из собственников автостоянки, которую демонтировал «АИСТ».

24 октября суд также вынес решение о привлечении подрядчика к ответственности в виде прекращения работ на объекте на 60 суток, за исключением укрепления откосов после демонтажа. Решение суда в настоящий момент не вступило в законную силу.

Судя по материалам арбитража, речь идет о компании ООО «Импексарстрой», которая подала в суд в 2023 году и опротестовывала разрешение, выданное мэрией на реконструкцию объекта. Заявитель, у которого в здании было 5 парковочных мест, отмечал, что вместо реконструкции ООО «АИСТ» начало сносить объект. Летом 2024 суд наложил на объект обеспечительные меры, но 14 октября «Импексарстрой» обратился с заявлением об их отмене, так как стороны пришли к мировому соглашению. Суд утвердил их отмену.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником ООО «АИСТ» является известный новосибирский бизнесмен Евгений Грибов.