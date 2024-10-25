Турпоток в Новосибирскую область увеличился почти на 50 процентов

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» выяснили, какие регионы привлекали туристов этим летом больше всего.

В целом, турпоток за жаркий сезон текущего года увеличился на 2,2% по сравнению с летом-2023. С июня по август 2024 года аналитики насчитали почти 62 млн туристских поездок.

Традиционно, абсолютным лидером рейтинга туристского потока летом 2024 года стал Краснодарский край. Хотя количество поездок в этот регион и сократилось на 0,23%. Следующие две позиции в топ-3 также остались прежними. На втором месте — Московская область с приростом туристов на 0,69%, на третьем — Москва (+3,5%).

Интересно, что Республика Крым, к которой в этом году интерес со стороны туристов существенно снизился (на 45,2%), сохранила за собой шестую строчку в списке выбираемых к посещению регионов.

Новосибирская область в рейтинге оказалась седьмой. При этом, в наш регион летом 2024 года устремилось на 48,7 % больше туристов, чем годом ранее. По итогам летнего сезона 2023 года столица Сибири заняла в рейтинге десятую строку.

При этом, покинули рейтинг туристических предпочтений Свердловская область и Ставропольский край.

Добавим, по данным Министерства туризма Новосибирской области, за первые семь месяцев 2024-го туристы совершили более 1,6 млн. поездок по нашей области, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске с 2025 года планируют ввести туристический налог. Участники индустрии гостеприимства предупреждают, что это может ударить по туриндустрии и привести к оттоку гостей из региона.