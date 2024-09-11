Строящаяся высотка полыхает в Заельцовском районе Новосибирска

В Новосибирске вспыхнул пожар в строящемся 25-этажном доме на улице Овражная, 2А. Клубы дыма валят с 3 этажа здания. Черные клубы, возвышающиеся над стройкой видно с любой точки на правом берегу.
По информации регионального МЧС, вызов поступил 11 сентября в 13:21. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место происшествия в 13:46.
Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Площадь пожара уточняется.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54»
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