Строящаяся высотка полыхает в Заельцовском районе Новосибирска

В Новосибирске вспыхнул пожар в строящемся 25-этажном доме на улице Овражная, 2А. Клубы дыма валят с 3 этажа здания. Черные клубы, возвышающиеся над стройкой видно с любой точки на правом берегу.

По информации регионального МЧС, вызов поступил 11 сентября в 13:21. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место происшествия в 13:46.

Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Площадь пожара уточняется.