«Обматерили и хотели избить»: подростки-мигранты кошмарят детей электрошокером во дворах Новосибирска

На карте Новосибирска появился еще один жилмассив, где местные жители страдают от выходок иностранцев. Печально известный район бывшей барахолки, где теперь благополучно работает ТЦ «Восточный» и прочие рынки. Торгуют на них в основном мигранты. Расселяются ближе к работе. Таким образом «МЖК» и «Плющихинский» превращается в интернациональное пространство. Но не всегда такое соседство оказывается позитивным. Местные жители периодически жалуются на нелегальные торговые точки, обилие инофонов в школах и детских садах.

Очередной инцидент с участием иностранных подростков произошел во дворе дома № 3 на улице Виталия Потылицына.

13-летняя школьница шла по улице и никого не трогала. За спиной услышала характерное улюлюканье, но постаралась не обращать внимания.

― Мальчишки, их было пятеро, сначала сказали, какая она красивая, потом стали пытаться познакомиться, но моя сестра им отказала. В ответ они начали ее материть, говорили, что сейчас изобьют ее прямо на дороге. Один из парней подставил к ней электрошокер. Это просто ужас полный, ―рассказала Infopro54 Арина, старшая сестра пострадавшей сибирячки.

Девушка сначала сама попыталась уладить этот конфликт. Нашла подростка, составила с ним разговор и попросила позвать родителей, но тот отказался.

― Понимаю, что вся беседа была бесполезной, поэтому передала информацию участковому и в местном паблике попросила опубликовать фото хулигана, чтобы с ним провели беседу, ― добавляет Арина.

В свете последних событий в стране, когда вся Россия обсуждает убийство молодого парня мигрантом из-за замечания на парковке, новосибирцев сковывает страх при виде иностранных группировок. Да, пока у этих подростков в кармане электрошокер, но кто знает, нет ли у них за пазухой ножа.

В Росгвардии Infopro54 подтвердили, что ношение электрошокера несовершеннолетними запрещено законом.