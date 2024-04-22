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«Обматерили и хотели избить»: подростки-мигранты кошмарят детей электрошокером во дворах Новосибирска

  • 22/04/2024, 17:02
Автор: Алёна Пятенок
Подростки-мигранты кошмарят детей электрошокером во дворах Новосибирска
Компания из пяти мальчишек держит в страхе Плющихинский жилмассив.

На карте Новосибирска появился еще один жилмассив, где местные жители страдают от выходок иностранцев. Печально известный район бывшей барахолки, где теперь благополучно работает ТЦ «Восточный» и прочие рынки. Торгуют на них в основном мигранты. Расселяются ближе к работе. Таким образом «МЖК» и «Плющихинский» превращается в интернациональное пространство. Но не всегда такое соседство оказывается позитивным. Местные жители периодически жалуются на нелегальные торговые точки, обилие инофонов в школах и детских садах.

Очередной инцидент с участием иностранных подростков произошел во дворе дома № 3 на улице Виталия Потылицына.

13-летняя школьница шла по улице и никого не трогала. За спиной услышала характерное улюлюканье, но постаралась не обращать внимания.

― Мальчишки, их было пятеро, сначала сказали, какая она красивая, потом стали пытаться познакомиться, но моя сестра им отказала. В ответ они начали ее материть, говорили, что сейчас изобьют ее прямо на дороге. Один из парней подставил к ней электрошокер. Это просто ужас полный, ―рассказала Infopro54 Арина, старшая сестра пострадавшей сибирячки.

Девушка сначала сама попыталась уладить этот конфликт. Нашла подростка, составила с ним разговор и попросила позвать родителей, но тот отказался.

― Понимаю, что вся беседа была бесполезной, поэтому передала информацию участковому и в местном паблике попросила опубликовать фото хулигана, чтобы с ним провели беседу, ― добавляет Арина.

В свете последних событий в стране, когда вся Россия обсуждает убийство молодого парня мигрантом из-за замечания на парковке, новосибирцев сковывает страх при виде иностранных группировок. Да, пока у этих подростков в кармане электрошокер, но кто знает, нет ли у них за пазухой ножа.

В Росгвардии Infopro54 подтвердили, что ношение электрошокера несовершеннолетними запрещено законом.

Источник фото: предоставлено Ариной, сестрой пострадавшей школьницы.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : подростки Плющихинский Мигранты


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