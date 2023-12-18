Студентка из Новосибирска Байана Иванова получила корону «Мисс Алтай»

На конкурсе «Мисс Алтай» победила студентка НГТУ Байана Иванова из Онгудая. Конкурс проходил в Новосибирском государственном педагогическом университете. Об этом сообщает газета «Ажуда» в группе Вконтакте.

За корону самой главной красотки Алтая боролись шесть девушек.

Сам конкурс был выстроен в несколько этапов. Например, участницам нужно было представить яркую визитку, удивить жюри национальным костюмом, продефилировать в дизайнерских нарядах, вечерних платьях.

С этими задачами блестяще справилась Байяна. Ей и достался главный приз конкурса.

Ранее редакция сообщала о том, что Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников.