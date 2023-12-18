Главой новосибирского дептранса временно стала Олеся Богомазова

Олеся Богомазова стала исполняющей обязанности главы департамента транспорта Новосибирска. Ранее эту должность занимал Константин Васильев.
— Сейчас пока у нас нет главы транспорта, но есть исполняющая его обязанности Олеся Богомазова, — рассказал Infopro54 Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.
Напомним, что вопрос об увольнении начальника департамента транспорта мэрии подняли на заседании комиссии по контролю Совета депутатов 21 ноября.
К главе транспортного департамента у депутатов традиционно возникало много вопросов, связанных с его работой.
После этого, 15 декабря, Васильев написал заявление по собственному желанию.
Ранее редакция сообщала о том, что половина грейдеров сломалась из-за морозов в Новосибирске.
Фото: Артём Рязанов
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