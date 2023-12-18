Главой новосибирского дептранса временно стала Олеся Богомазова

Олеся Богомазова стала исполняющей обязанности главы департамента транспорта Новосибирска. Ранее эту должность занимал Константин Васильев.

— Сейчас пока у нас нет главы транспорта, но есть исполняющая его обязанности Олеся Богомазова, — рассказал Infopro54 Глеб Черепанов, пресс-секретарь мэра Новосибирска.

Напомним, что вопрос об увольнении начальника департамента транспорта мэрии подняли на заседании комиссии по контролю Совета депутатов 21 ноября.

К главе транспортного департамента у депутатов традиционно возникало много вопросов, связанных с его работой.

После этого, 15 декабря, Васильев написал заявление по собственному желанию.

Ранее редакция сообщала о том, что половина грейдеров сломалась из-за морозов в Новосибирске.