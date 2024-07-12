Стюардесса из Новосибирска рассказала, как пассажиры снимали штаны во время полета

Каждый человек хотя бы раз в жизни летал на самолете. Пока это самый быстрый и удобный способ преодоления больших расстояний. В полете нас каждый раз сопровождает экипаж, а комфорт и удобство пассажиров обеспечивают бортпроводники. Именно от их работы зависит не только хорошее настроение пассажиров, но и безопасность на борту воздушного судна.

Новосибирская стюардесса Ольга Коробко подлилась с журналистами Горсайта воспоминаниями о лучших годах в авиации и рассказала о некоторых инцидентах во время полетов.

Ушла с завода прямо на небо

С самого раннего детства Ольга не переносила перелеты, хотя ее папа имел непосредственное отношение к авиации ― работал техником на МИ-8.

Каждое лето девочка летала в гости к бабушкам и просто ненавидела время проведенное в дороге. В небе ее постоянно укачивало.

― Мне всегда было плохо на борту. Я сидела с пакетиками и смотрела на стюардесс. Какие они были красивые, в форме. И всегда маме говорила: «Когда вырасту, я буду стюардессой!» А сама сижу зелёная от тошноты, ― вспоминает сибирячка.

Но с небом сразу не сложилось. Девушка поступила в политех на экономическое отделение. После вуза пошла работать на завод.

Но однажды во время отпуска Ольга полетела в Тайланд. И вдруг поняла, что ее больше не укачивает и решила, что мечта детства может осуществиться.

После отпуска сибирячка уволилась с завода, поступила в школу стюардесс, а дальше началась совсем другая жизнь.

Вредные пассажиры

За годы работы во время перелетов случалось всякое. Ольга признается, что помнит практически каждый свой рейс. Но одни из полетов она особенно запомнила.

― Мы летели на Бали. Спустя часов пять полёта закрывается один туалет, потому что его засорили. Спустя небольшой промежуток времени закрывается ещё одна уборная. В итоге оставалось лететь чуть более пяти часов, и у нас закрываются все туалеты. Естественно, пассажиры начали возмущаться и ругаться на бортпроводников. Было много пьяных, которые начали создавать проблемы. Приходили к нам на кухню, хотели даже там справить нужду, чуть ли не пытались штаны снять при нас, ― рассказывает девушка.

Это не открытие, что самыми вредными пассажирами чаще всего становятся нетрезвые путешественники. Они и требуют к себе много внимания и ведут себя очень вызывающе.

Семья заставила приземлиться

В небе Ольга не просто получала удовольствие от своей профессии, но и встретила судьбу. Супруг девушки тоже бортпроводник.

Но однажды в волну масштабных сокращений Ольге пришлось оставить авиацию и заняться воспитанием детей, но муж по-прежнему зарабатывает в небе.

Ольга нашла себе другое занятие. Теперь она фотограф и счастливая мама, но любовь к небу и самолетам навсегда сохранила в своем сердце.

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