Субсидии на разработку новых станций метро согласовали Новосибирску

Власти Новосибирской области предоставят субсидию Новосибирску на разработку новых станций метро. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— На внеочередном заседании правительством принято решение о предоставлении бюджету Новосибирска субсидий на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов Новосибирского метрополитена, — говорится в сообщении.

Поддержка от Новосибирской области рассчитана на 645 млн рублей, согласно закону о бюджете области.

— Показатель эффективности предоставления субсидии также будет установлен в трехлетнем соглашении о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий, которое будет подписано после принятия данного проекта постановления, – подчеркнул Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

В правительстве напомнили, что в ближайшее время планируется разработка проектной документации левого тоннеля «Золотая нива» – «Березовая роща» (участок 526 метров), двух участков от станции «Золотая Нива» до станций «Гусинобродская» и «Молодежная» и электродепо «Волочаевская».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском метро могут повысить цену за проезд до 38 рублей.