Депутаты предложили упростить процедуры перехода предпринимателей на статус самозанятых

Депутат Госдумы Иван Демченко в своем телеграм-канале сообщил об инициативе в проекте Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный Закон ‘О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима ‘Налог на профессиональный доход’».

Проект закона призван упростить процедуры перехода предпринимателей на статус самозанятых граждан.

Депутат напомнил, что в соответствии с действующим законом, ИП вправе изменить свой статус на самозанятого при выполнении определенных условий. Но практика показывает, что часто предприниматели забывают или несвоевременно направляют уведомление о прекращении своего статуса предпринимателя при переходе на самозанятость.

В результате происходит аннулирование статуса самозанятого, что влечет за собой обязанность уплачивать налоги и сборы.

Чтобы избежать таких ситуаций и сделать процедуру перехода на статус самозанятого проще, предлагается внести изменения в закон.

Согласно поправкам, к физлицу больше не применяется упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и патентная система налогообложения с момента постановки его на учет в качестве налогоплательщика.

Это облегчит процедуру перехода и сделает ее прозрачной и удобной для предпринимателей.

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